Атака на Україну у ніч на 30 липня: вісім ракет локаційно втрачені

Начальник управління комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: ТСН

Після масованої нічної атаки Росії доля восьми випущених ракет залишається невідомою. Наразі немає підтверджень про їхні влучання чи спричинені руйнування, тому вони вважаються локаційно втраченими. Водночас українська протиповітряна оборона знищила більшість крилатих ракет, а також одну балістичну ціль.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE.

ППО збила більшість крилатих ракет, але доля ще восьми уточнюється

За словами Ігната, інформація щодо восьми ракет ще уточнюється. Він зазначив, що наразі немає відомостей про їхні влучання або руйнування, які вони могли спричинити.

"Є в нас тих вісім ракет, інформація щодо яких уточнюється, тому що немає даних про прильоти чи руйнування. Вони поки що вважаються локаційно втраченими. Якщо будуть знайдені уламки або вирви, можливо, вони впали в полях. Інформація ще уточнюється", — сказав Ігнат.

Він також повідомив, що під час нічної атаки сили ППО збили одну балістичну ракету та 54 із 61 крилатої ракети.

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Крім того, Ігнат наголосив, що важливу роль у відбитті повітряного удару відіграли українські пілоти винищувачів F-16.

"Одна балістична ракета збита. Ну і 54 крилаті ракети із 61 маємо зафіксовано збиття. Передусім велика заслуга пілотів F-16", — підкреслив він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на президента Володимира Зеленського, вночі Росія випустила по Україні понад 70 ракет і близько 280 ударних дронів. За його словами, українські сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак є влучання та постраждалі. Глава держави подякував захисникам неба та закликав партнерів і надалі посилювати українську протиповітряну оборону.

Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського ракетного удару поблизу Кривого Рогу загинула ціла родина. Жертвами атаки стали батьки та їхня дитина, які перебували у власному будинку під час обстрілу. Крім того, є влучання в Києві та Львові.