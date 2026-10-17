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Главная Новости дня РФ атаковала Полтаву: повреждены дома, один человек погиб

РФ атаковала Полтаву: повреждены дома, один человек погиб

Ua ru
17 октября 2026 23:20
Обстрел Полтавы 17 октября — повреждены дома, один человек погиб facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В субботу вечером, 17 октября, россияне атаковали Полтаву с помощью дронов. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, есть погибший и как минимум два человека получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Полтавской ОВА.

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Последствия обстрела Полтавы 17 октября

Примерно в 21:33 глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в своем Telegram сообщил, что в Полтаве были слышны звуки взрывов.

Впоследствии он уточнил, что было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в районе частных жилых домов, а уже в 22:17 сообщил о повреждениях, гибели человека и пострадавших.

"На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Еще двое получили травмы. Повреждены 4 частных дома. Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

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Пост главы ОВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 17 октября россияне также атаковали Полтавскую область дронами. Под ударом оказался объект железнодорожной инфраструктуры.

Также мы писали, что в начале октября в Полтавской области ограничили пребывание гражданских лиц в четырёх районах. Это связано с мерами безопасности.

взрыв обстрелы Полтава погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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