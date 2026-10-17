РФ атакувала Полтаву: пошкоджені будинки, одна людина загинула
Росіяни у суботу ввечері, 17 жовтня, атакували Полтаву дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житловий будинки, є жертва і щонайменше дві людини постраждали.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Полтавської ОВА.
Наслідки обстрілу Полтави 17 жовтня
Приблизно о 21:33 глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram поінформував, що у Полтаві було чути звуки вибухів.
Згодом він уточнив, що було зафіксовано влучання ворожого безпілотника у районі приватних житлових будинків, а вже о 22:17 повідомив про пошкодження, загибель людини та постраждалих.
"Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким. Ще двоє отримали травми. Пошкоджено 4 приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляли Новини.LIVE, 17 жовтня росіяни теж атакували Полтавську область дронами. Під ударом опинився об'єкт залізничної інфраструктури.
Також ми писали, що на початку жовтня на Полтавщині обмежили перебування цивільних у чотирьох районах. Це пов'язано з безпековими заходами.