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Головна Новини дня Росіяни атакували Полтавщину: дрон влучив по залізниці

Росіяни атакували Полтавщину: дрон влучив по залізниці

Ua ru
25 вересня 2026 04:44
Обстріл Полтавської області 25 вересня - дрон влучив у залізницю
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 25 вересня атакують Україну дронами. Під ударом в тому числі була Полтавська область, зокрема об'єкт залізничної інфраструктури.

Це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Полтавської обласної військової адміністрації.

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Пошкодження залізниці на Полтавщині 25 вересня

Глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі написав, що ворог атакував область. Внаслідок атаки зафіксовано влучання.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що за попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

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вибух обстріли Полтава Полтавська область залізниця
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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