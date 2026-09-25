Обстріл Полтавської області 25 вересня - дрон влучив у залізницю

Росіяни атакували Полтавщину: дрон влучив по залізниці
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25 вересня 2026 04:44
Термінова новина
Росіяни в ніч проти 25 вересня атакують Україну дронами. Під ударом в тому числі була Полтавська область, зокрема об'єкт залізничної інфраструктури.
Це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Полтавської обласної військової адміністрації.
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Пошкодження залізниці на Полтавщині 25 вересня
Глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі написав, що ворог атакував область. Внаслідок атаки зафіксовано влучання.
"У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Він додав, що за попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.
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