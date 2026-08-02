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Головна Новини дня На Полтавщині після обстрілу РФ стався витік хімічної речовини

На Полтавщині після обстрілу РФ стався витік хімічної речовини

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 18:36
На Полтавщині після обстрілу РФ стався витік хімічної речовини
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Полтавщини

Внаслідок російського обстрілу об’єкта критичної інфраструктури на Полтавщині стався витік небезпечної хімічної речовини. Фахівці ДСНС оперативно провели роботи з локалізації наслідків атаки та усунули загрозу.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Рятувальники ліквідували наслідки витоку небезпечної речовини на Полтавщині

Після ворожого удару по об’єкту критичної інфраструктури в Полтавській області було зафіксовано витік небезпечної хімічної речовини. До ліквідації наслідків залучили фахівців хімічного захисту ДСНС.

Попри складні умови роботи, рятувальникам вдалося герметизувати пошкоджені ємності та місця витоку. Це дозволило зупинити поширення небезпечної речовини та мінімізувати можливі ризики для людей і довкілля.

У ДСНС зазначили, що завдяки оперативним діям спеціалістів загрозу повністю ліквідували. Після проведення необхідних заходів роботи на об’єкті критичної інфраструктури змогли безпечно продовжити.

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Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією наслідків російських атак та забезпеченням безпеки населення в умовах воєнних дій.

На Полтавщині після обстрілу РФ стався витік хімічної речовини - фото 1
Рятувальники ДСНС ліквідували загрозу. Фото: ДСНС Полтавщини
На Полтавщині після обстрілу РФ стався витік хімічної речовини - фото 2
Допис ДСНС України. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що у неділю, 2 серпня, російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя керованою авіаційною бомбою. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, а на місці влучання спалахнула пожежа.

Новини.LIVE інформували, що у неділю, 2 серпня, російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів поранення дістали семеро людей, серед них — 18-річний хлопець, який перебуває у важкому стані. Також пошкоджені автозаправна станція, зерновий склад, житловий будинок, транспорт і сільськогосподарська техніка.

ДСНС Полтавська область хімікати
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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