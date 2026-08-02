Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Полтавской области после обстрела со стороны РФ произошла утечка химического вещества

В Полтавской области после обстрела со стороны РФ произошла утечка химического вещества

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 18:36
В Полтавской области после обстрела со стороны РФ произошла утечка химического вещества
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Полтавской области

В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества. Специалисты ГСЧС оперативно провели работы по локализации последствий атаки и устранили угрозу.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Спасатели ликвидировали последствия утечки опасного вещества в Полтавской области

После вражеского удара по объекту критической инфраструктуры в Полтавской области была зафиксирована утечка опасного химического вещества. К ликвидации последствий привлекли специалистов по химической защите ГСЧС.

Несмотря на сложные условия работы, спасателям удалось герметизировать поврежденные емкости и места утечки. Это позволило остановить распространение опасного вещества и минимизировать возможные риски для людей и окружающей среды.

В ГСЧС отметили, что благодаря оперативным действиям специалистов угрозу полностью ликвидировали. После проведения необходимых мероприятий работы на объекте критической инфраструктуры смогли безопасно возобновить.

Читайте также:

Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией последствий российских атак и обеспечением безопасности населения в условиях военных действий.

На Полтавщині після обстрілу РФ стався витік хімічної речовини - фото 1
Спасатели ГСЧС ликвидировали угрозу. Фото: ГСЧС Полтавской области
На Полтавщині після обстрілу РФ стався витік хімічної речовини - фото 2
Сообщение ГСЧС Украины. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 2 августа, российские войска атаковали частный сектор Запорожья управляемой авиационной бомбой. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате удара были повреждены жилые дома, а на месте попадания вспыхнул пожар.

Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 2 августа, российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранения получили семь человек, среди них — 18-летний парень, который находится в тяжелом состоянии. Также повреждены автозаправочная станция, зерновой склад, жилой дом, транспорт и сельскохозяйственная техника.

ГСЧС Полтавская область химикаты
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации