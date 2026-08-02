В Полтавской области после обстрела со стороны РФ произошла утечка химического вещества

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Полтавской области

В результате российского обстрела объекта критической инфраструктуры в Полтавской области произошла утечка опасного химического вещества. Специалисты ГСЧС оперативно провели работы по локализации последствий атаки и устранили угрозу.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Спасатели ликвидировали последствия утечки опасного вещества в Полтавской области

После вражеского удара по объекту критической инфраструктуры в Полтавской области была зафиксирована утечка опасного химического вещества. К ликвидации последствий привлекли специалистов по химической защите ГСЧС.

Несмотря на сложные условия работы, спасателям удалось герметизировать поврежденные емкости и места утечки. Это позволило остановить распространение опасного вещества и минимизировать возможные риски для людей и окружающей среды.

В ГСЧС отметили, что благодаря оперативным действиям специалистов угрозу полностью ликвидировали. После проведения необходимых мероприятий работы на объекте критической инфраструктуры смогли безопасно возобновить.

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Спасатели ГСЧС ликвидировали угрозу. Фото: ГСЧС Полтавской области

Сообщение ГСЧС Украины. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 2 августа, российские войска атаковали частный сектор Запорожья управляемой авиационной бомбой. Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в результате удара были повреждены жилые дома, а на месте попадания вспыхнул пожар.

Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 2 августа, российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов ранения получили семь человек, среди них — 18-летний парень, который находится в тяжелом состоянии. Также повреждены автозаправочная станция, зерновой склад, жилой дом, транспорт и сельскохозяйственная техника.