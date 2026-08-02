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Главная Новости дня Россия нанесла удар КАБом по Запорожью: есть погибший

Россия нанесла удар КАБом по Запорожью: есть погибший

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 17:13
Удар КАБ по Запорожью: есть погибший, под завалами ведут поиски человека
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по частному сектору Запорожья. В результате атаки погиб один человек, ещё один, вероятно, находится под завалами.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала частный сектор Запорожья

В воскресенье, 2 августа, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по частной застройке Запорожья.

По словам начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки были повреждены жилые дома и возник пожар.

Предварительно известно, что один человек погиб. Кроме того, ещё один человек может находиться под завалами разрушенных зданий.

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Также, по обновленной информации, в результате вражеской атаки пострадали два человека. Медики диагностировали у них острую стрессовую реакцию. Оба находятся под наблюдением врачей.

На месте попадания работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы и поиск человека, который, вероятно, остается под завалами.

Жителей области также предупредили о сохраняющейся угрозе повторных ударов управляемыми авиабомбами.

Росія вдарила КАБом по Запоріжжю: є загиблий - фото 1
Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram
Росія вдарила КАБом по Запоріжжю: є загиблий - фото 2
Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 2 августа российские войска во второй раз за сутки атаковали крупнейший склад интернет-магазина и маркетплейса Rozetka в Броварах. По информации компании, по объекту нанесли удары еще два дрона-камикадзе Shahed, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели с 27 июля по 2 августа российские войска нанесли удары по 16 регионам Украины. По его словам, под атаками оказались, в частности, Сумская, Харьковская, Одесская, Запорожская и Днепропетровская области. За это время РФ применила почти 1900 беспилотников, около 1600 управляемых авиабомб и 144 ракеты различных типов, среди которых были баллистические.

Запорожье война в Украине Запорожская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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