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Головна Новини дня В одній із громад Полтавщини не залишилося жодної АЗС після російських атак

В одній із громад Полтавщини не залишилося жодної АЗС після російських атак

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 12:09
Удар по АЗС на Полтавщині: в Опішнянській громаді знищені всі заправки
Знищена АЗС на Полтавщині. Фото: ДСНС

Очільник Опішнянської громади Полтавської області Микола Різник попередив, що незабаром Полтавщина може залишитися без жодної працюючої заправки. Зокрема, російські окупанти знищили всі АЗС в Опішнянській громаді.

Про це Микола Різник повідомив у Facebook у понеділок, 10 серпня, передає Новини.LIVE.

Російські удари по АЗС на Полтавщині

"Сьогодні вночі "повиносили" нам всі заправки в Опішнянській громаді. Не залишилось у нас — відновленню не підлягають, рознесли "Шахедами". Постраждало чотири домоволодіння, слава Богу, без жертв", — зазначив Різник.

За його словами, мешканці можуть звернутися до селищної ради для фіксації руйнувань та отримання допомоги.

"Ну, а логіку ворога ми розуміємо. Спочатку "винесли" заправки в Харківській області, в Сумській області, зараз дійшли до Полтавської, тому я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок", — додав очільник Опішнянської громади.

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Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Полтавщину, внаслідок чого постраждали АЗС, одне з промислових підприємств та приватний житловий будинок. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, останніми днями російські окупанти активізували атаки по нафтогазовому сектору України. Під ударами опинилися об’єкти видобутку та переробки "Нафтогазу", а також сім автозаправних станцій мережі UKRNAFTA.

АЗС обстріли Полтавська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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