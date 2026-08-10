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Главная Новости дня В одной из громад Полтавской области после российских атак не осталось ни одной АЗС

В одной из громад Полтавской области после российских атак не осталось ни одной АЗС

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:09
Удар по АЗС в Полтавской области: в Опишнянской громаде уничтожены все заправки
Уничтоженная АЗС в Полтавской области. Фото: ГСЧС

Глава Опишнянской громады Полтавской области Николай Ризник предупредил, что в скором времени Полтавщина может остаться без единой работающей заправки. В частности, российские оккупанты уничтожили все АЗС в Опишнянской громаде.

Об этом Николай Ризник сообщил в Facebook в понедельник, 10 августа, передает Новини.LIVE.

Российские удары по АЗС в Полтавской области

"Сегодня ночью нам "вынесли" все заправки в Опишнянской громаде. У нас ничего не осталось — восстановлению не подлежат, разнесли "Шахедами". Пострадали четыре домовладения, слава Богу, без жертв", — отметил Ризник.

По его словам, жители могут обратиться в поселковый совет для фиксации разрушений и получения помощи.

"Ну, а логику врага мы понимаем. Сначала "вынесли" заправки в Харьковской области, в Сумской области, сейчас дошли до Полтавской, поэтому я думаю, что весь регион скоро останется без заправок", — добавил глава Опишнянской общины.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Полтавскую область, в результате чего пострадали АЗС, одно из промышленных предприятий и частный жилой дом. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, в последние дни российские оккупанты активизировали атаки на нефтегазовый сектор Украины. Под ударами оказались объекты добычи и переработки "Нафтогаза", а также семь автозаправочных станций сети UKRNAFTA.

АЗС обстрелы Полтавская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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