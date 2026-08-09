Россия нанесла удары по «Нафтогазу» и «Укрнафте»: последствия ударов по Украине

Удар по нефтегазовой инфраструктуре Украины. Иллюстративное фото: Группа Нафтогаз

В последние дни российские войска усилили удары по нефтегазовой инфраструктуре Украины. Под ударами оказались добывающие и производственные объекты Нафтогаза, а также семь автозаправочных комплексов UKRNAFTA.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала добывающие объекты Укрнафты

В ночь на 9 августа российские военные нанесли массированный удар по добывающим активам Укрнафты и буровой площадке компании.

Для атаки враг задействовал десятки ударных беспилотников. В результате обстрела объекты получили существенные повреждения, часть оборудования выведена из строя.

Работа атакованного объекта на данный момент приостановлена. При этом работники объектов не пострадали — благодаря своевременно принятым мерам безопасности персонал находился в безопасных местах.

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Под ударами оказались АЗК UKRNAFTA

7 и 8 августа российские дроны также атаковали семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA.

Удары были зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

В результате одной из атак пострадал работник автозаправочного комплекса. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Нафтогаз заявил о серьезных разрушениях

8 августа российские войска нанесли удары реактивными дронами по производственным объектам Нафтогаза в центральной части Украины.

Во время атаки персонал находился в укрытии, поэтому работники не пострадали. В то же время сам объект подвергся серьезным разрушениям.

В компании отметили, что в последние дни интенсивность российских атак на нефтегазовую инфраструктуру заметно возросла.

Исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко заявил, что одной из целей российских ударов является нанесение максимального ущерба украинской добыче и критической инфраструктуре в преддверии отопительного сезона.

По его словам, приоритетом компании остается безопасность работников и продолжение работы, несмотря на российские атаки.

Информация об ударах РФ по Нафтогазу. Фото: Группа Нафтогаз

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 августа российские войска совершили массированную атаку на объекты "Укрнафты" на востоке Украины. Под ударом оказались семь объектов, задействованных в добыче нефти и газа. Из-за повреждения критически важного оборудования работу части объектов пришлось приостановить.

Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают наносить удары по автозаправочным станциям, создавая угрозу для гражданских лиц и работников, находящихся в местах атак. 3 августа враг нанес удар по Широковской громаде Криворожского района, в результате атаки погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.