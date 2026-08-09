Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия подвергла массированной атаке объекты Нафтогаза и Укрнафты в трех областях: последствия

Россия подвергла массированной атаке объекты Нафтогаза и Укрнафты в трех областях: последствия

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 17:45
Россия нанесла удары по «Нафтогазу» и «Укрнафте»: последствия ударов по Украине
Удар по нефтегазовой инфраструктуре Украины. Иллюстративное фото: Группа Нафтогаз

В последние дни российские войска усилили удары по нефтегазовой инфраструктуре Украины. Под ударами оказались добывающие и производственные объекты Нафтогаза, а также семь автозаправочных комплексов UKRNAFTA.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала добывающие объекты Укрнафты

В ночь на 9 августа российские военные нанесли массированный удар по добывающим активам Укрнафты и буровой площадке компании.

Для атаки враг задействовал десятки ударных беспилотников. В результате обстрела объекты получили существенные повреждения, часть оборудования выведена из строя.

Работа атакованного объекта на данный момент приостановлена. При этом работники объектов не пострадали — благодаря своевременно принятым мерам безопасности персонал находился в безопасных местах.

Читайте также:

Под ударами оказались АЗК UKRNAFTA

7 и 8 августа российские дроны также атаковали семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA.

Удары были зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

В результате одной из атак пострадал работник автозаправочного комплекса. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Нафтогаз заявил о серьезных разрушениях

8 августа российские войска нанесли удары реактивными дронами по производственным объектам Нафтогаза в центральной части Украины.

Во время атаки персонал находился в укрытии, поэтому работники не пострадали. В то же время сам объект подвергся серьезным разрушениям.

В компании отметили, что в последние дни интенсивность российских атак на нефтегазовую инфраструктуру заметно возросла.

Исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко заявил, что одной из целей российских ударов является нанесение максимального ущерба украинской добыче и критической инфраструктуре в преддверии отопительного сезона.

По его словам, приоритетом компании остается безопасность работников и продолжение работы, несмотря на российские атаки.

РФ масовано атакувала об'єкти Нафтогазу та Укрнафти в трьох областях: наслідки - фото 1
Информация об ударах РФ по Нафтогазу. Фото: Группа Нафтогаз

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 августа российские войска совершили массированную атаку на объекты "Укрнафты" на востоке Украины. Под ударом оказались семь объектов, задействованных в добыче нефти и газа. Из-за повреждения критически важного оборудования работу части объектов пришлось приостановить.

Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают наносить удары по автозаправочным станциям, создавая угрозу для гражданских лиц и работников, находящихся в местах атак. 3 августа враг нанес удар по Широковской громаде Криворожского района, в результате атаки погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

Нафтогаз АЗС Укрнафта
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации