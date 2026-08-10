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Главная Новости дня Россия обстреляла АЗС в Полтавской области и частные дома: известны последствия

Россия обстреляла АЗС в Полтавской области и частные дома: известны последствия

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 09:55
В Полтавской области потушили пожары после вечернего удара со стороны России
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Полтавской области

В Полтавской области пожарные потушили пожары, вспыхнувшие после вечерней атаки российских беспилотников на Полтавский район 9 августа. Под ударами оказались объекты гражданской и промышленной инфраструктуры, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Полтавской области и начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Полтавскую область 9 августа

В Полтавском районе сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на данный момент полностью потушили все возгорания, вызванные вражескими ударами накануне вечером. Населённый пункт и объекты района оказались под ударом российских беспилотных летательных аппаратов.

Полтавщина обстріли
Разбор завалов. Фото: ГСЧС Полтавщины

Атака привела к поражению сразу нескольких объектов, среди которых оказались автозаправочные станции, одно из промышленных предприятий, а также частный жилой дом. В результате попаданий вражеских БПЛА на этих объектах возникли пожары, к ликвидации которых были привлечены подразделения ГСЧС.

Російська атака на Полтавську область
Последствия атаки на АЗС. Фото: ГСЧС Полтавской области

По имеющейся на данный момент предварительной информации от экстренных служб, в результате вражеской авиаатаки никто из людей не погиб и не получил травм. Никаких обращений относительно раненых или травмированных граждан к специалистам не поступало.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, Россия нередко наносит удары по промышленным объектам в Полтавской области. В частности, 2 августа российский удар по важной инфраструктуре региона спровоцировал утечку опасных химикатов, однако подразделения ГСЧС успешно локализовали зону поражения и полностью ликвидировали экологическую угрозу.

Этому августовскому инциденту предшествовал еще один вражеский обстрел, который произошел во вторник, 7 июля, когда российские войска нанесли удар по территории местного промышленного предприятия, в результате чего сразу на нескольких разных участках вспыхнули масштабные пожары.

ГСЧС обстрелы Полтавская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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