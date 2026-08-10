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Головна Новини дня Росія атакувала АЗС на Полтавщині та приватні будинки: відомі наслідки

Росія атакувала АЗС на Полтавщині та приватні будинки: відомі наслідки

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 09:55
На Полтавщині загасили пожежі після вечірнього удару Росії
Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Полтавщини

На Полтавщині вогнеборці приборкали пожежі, які спалахнули після вечірньої атаки російських безпілотників на Полтавський район 9 серпня. Під атаками опинилася цивільна та промислова інфраструктура, проте, за попередніми даними, обійшлося без жертв та поранених.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Полтавщини та начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Полтавську область 9 серпня

У Полтавському районі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій наразі повністю загасили всі займання, спричинені ворожими ударами напередодні ввечері. Населений пункт та об'єкти району опинилися під ударом російських безпілотних літальних апаратів.

Полтавщина обстріли
Розбір завалів. Фото: ДСНС Полтавщини

Атака призвела до ураження одразу кількох локацій, серед яких опинилися автозаправні станції, одне з промислових підприємств, а також приватний житловий будинок. Унаслідок влучань ворожих БпЛА на цих об'єктах виникли пожежі, до ліквідації яких залучили підрозділи ДСНС.

Російська атака на Полтавську область
Наслідки атаки на АЗС. Фото: ДСНС Полтавщини

За наявною на цей час попередньою інформацією від екстрених служб, у результаті ворожої авіаатаки ніхто з людей не загинув і не отримав травм. Жодних звернень щодо поранених чи травмованих громадян до фахівців не надходило.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Росія нерідко атакує промислові об'єкти в Полтавській області. Зокрема, 2 серпня російський удар по важливій інфраструктурі регіону спровокував витік небезпечних хімікатів, проте підрозділи ДСНС успішно локалізувавши зону ураження та повністю ліквідувавши екологічну загрозу.

Цьому серпневому інциденту передував ще один ворожий обстріл, який відбувся у вівторок, 7 липня, коли російські війська поцілили по території місцевого промислового підприємства, внаслідок чого одразу на кількох різних локаціях спалахнули масштабні пожежі.

ДСНС обстріли Полтавська область
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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