Російський обстріл Полтавщини 7 липня: завдано удар по підприємству

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Полтавщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 7 липня, атакували Полтавську область. Ворог завдав удару по одному з промислових підприємств. На декількох локаціях сталися пожежі.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Полтавщини 7 липня

"Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на одне з промислових підприємств Полтавського району", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники у Полтавській області. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Полтавщини 7 липня. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що попри повторні російські удари, вогнеборці приборкали усі осередки займання. На щастя, люди не постраждали.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Полтавщини. Фото: ДСНС

Рятувальники Полтавщини. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 6 липня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинула жінка. Крім того, зазнало руйнувань цивільна інфраструктура.

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