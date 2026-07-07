Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дача
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала промислове підприємство на Полтавщині: сталися пожежі

Росія атакувала промислове підприємство на Полтавщині: сталися пожежі

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 08:50
Російський обстріл Полтавщини 7 липня: завдано удар по підприємству
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Полтавщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 7 липня, атакували Полтавську область. Ворог завдав удару по одному з промислових підприємств. На декількох локаціях сталися пожежі.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Полтавщини 7 липня

"Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на одне з промислових підприємств Полтавського району", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Полтавщини 7 липня
Рятувальники у Полтавській області. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Полтавщини
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Полтавщини 7 липня. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що попри повторні російські удари, вогнеборці приборкали усі осередки займання. На щастя, люди не постраждали.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Полтавщини 7 липня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Полтавщини. Фото: ДСНС
null
Рятувальники Полтавщини. Фото: ДСНС
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 6 липня російські окупанти атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинула жінка. Крім того, зазнало руйнувань цивільна інфраструктура.

Читайте також:

Крім того, загарбники обстріляли Херсонську область. Ворог пошкодив інфраструктуру та будинки, а також поранив людей.

війна обстріли Полтавська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації