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Головна Новини дня На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА по АЗС постраждала людина

На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА по АЗС постраждала людина

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 10:00
На Полтавщині через обстріл БпЛА пошкоджено АЗС і підприємство
Наслідки атаки на Полтавщину. Фото: ДСНС

Вночі російський ударний безпілотник атакував автозаправну станцію у Полтавському районі. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Полтавщину

Як повідомив Віталій Дяківнич, зранку один ворожий БпЛА впав на території одного з підприємств у Миргородському районі. У цьому випадку обійшлося без постраждалих, а інформація про масштаби можливих пошкоджень уточнюється.

На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА по АЗС постраждала людина - фото 1
Наслідки російської атаки. Фото: скриншот

Пізніше, унаслідок атаки на АЗС, стало відомо про одну постраждалу людину — їй надається вся необхідна медична допомога.

На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА по АЗС постраждала людина - фото 2
Зруйнована АЗС. Фото: ДСНС

Через російську атаку також зафіксовано часткове знеструмлення споживачів у Гадяцькій громаді. Аварійні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання та стабілізацією мережі.

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Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та обстеження територій.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на п’ятницю, 26 червня, у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Російські війська здійснили ракетну атаку по місту на тлі оголошеної повітряної тривоги в регіоні.

Також Новини.LIVE писали, що 20 червня російські війська завдали удару по Полтавському району, внаслідок чого було пошкоджено підприємства та об’єкти житлової інфраструктури. Атака спричинила значні наслідки для цивільної інфраструктури регіону.

Полтавська область дрони атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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