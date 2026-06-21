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Головна Новини дня Удар по Полтавському району: зникло світло, є жертви та поранені

Удар по Полтавському району: зникло світло, є жертви та поранені

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 08:23
Атака на Полтавський район: загиблі, поранені та аварійне відключення світла
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС

Вчора, 20 червня, російські війська атакували Полтавський район, унаслідок чого постраждали підприємства та житлова інфраструктура. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, серед них — шестеро дітей. Є загиблі.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

Наслідки ворожого удару по Полтавщині

Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Внаслідок удару пошкоджено будівлі, автомобілі, а також прилеглі житлові будинки.

Кількість поранених зросла до 13 людей, з них шестеро — діти. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої людини. Ще одна постраждала особа померла у лікарні.

В обласній адміністрації висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

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Унаслідок атаки також сталося аварійне відключення електропостачання. Наразі енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії в постраждалих районах.

Удар по Полтавському району: зникло світло, є жертви та поранені - фото 1
Допис Віталія Дяківнича. Скріншот: Полтавська ОВА/Telegram

Новини.LIVE повідомляли, що мешканця Полтавської області підозрюють у вчиненні вбивства українського військовослужбовця на замовлення Росії. За даними слідства, він погодився за 5 тисяч гривень отруїти 23-річного морського піхотинця.Підозрюваного затримали за місцем його проживання.

Новини.LIVE інформували, що в Україні САП та НАБУ викрили схему масштабних "відкатів" у Полтаві. За даними слідства, місцевий депутат організував отримання 10% від вартості комунальних контрактів за сприяння в безперешкодній оплаті виконаних робіт, використовуючи зашифровані розрахунки через пункт обміну валют.

Полтавська область війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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