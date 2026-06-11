Житель Полтавщини вбив військового алкоголем з отруйною сумішшю

Затриманий підозрюваний. Фото: gp.gov.ua

Мешканця Полтавської області підозрюють у вбивстві військового на замовлення Росії. Фігурант за 5 тисяч гривень погодився отруїти 23-річного морського піхотинця. Підозрюваного затримали за місцем проживання.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Вбивство військового на замовлення Росії

"Прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавщини, якого, за даними слідства, російські спецслужби завербували для вбивства військовослужбовця ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: gp.gov.ua

Фігуранту інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора.

Слідство встановило, що через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника спецслужб Росії — за 5 тисяч гривень організувати отруєння 23-річного морського піхотинця.

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Російські спецслужби, використовуючи фейковий профіль дівчини, встановили контакт із військовослужбовцем і під виглядом "подарунка" організували передачу отруєної посилки. За їхніми вказівками підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, додав до неї токсичну речовину на основі метадону та надіслав відправлення поштою до Житомира.

Військовий отримав посилку та вжив алкоголь, а через декілька днів помер у реанімації внаслідок отруєння.

Затриманий підозрюваний та правоохоронець. Фото: gp.gov.ua

"Підозрюваного затримали за місцем проживання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до організації та виконання злочину", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Житомирщини, правоохоронці затримали неповнолітню мешканку Бердичева, яку підозрюють у причетності до вбивства військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, вона отримала від куратора метадон і додала його до алкогольного напою новому знайомому в орендованій квартирі. Після втрати свідомості військовий помер від отруєння.

А очільник Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що куратори РФ дистанційно організовують вбивство українських воїнів буквально руками молодих українок. Жінки заманюють їх на орендовані квартири та отруюють смертельними дозами метадону.