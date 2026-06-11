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Главная Новости дня Житель Полтавщины убил военного, подмешав в алкоголь ядовитую смесь

Житель Полтавщины убил военного, подмешав в алкоголь ядовитую смесь

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 14:26
Житель Полтавщины убил военного, подмешав в алкоголь ядовитую смесь
Задержан подозреваемый. Фото: gp.gov.ua

Жителя Полтавской области подозревают в убийстве военнослужащего по заказу России. Фигурант за 5 тысяч гривен согласился отравить 23-летнего морского пехотинца. Подозреваемого задержали по месту жительства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.

Убийство военного по заказу России

"Прокуроры Житомирской областной прокуратуры сообщили о подозрении 19-летнему жителю Полтавщины, которого, по данным следствия, российские спецслужбы завербовали для убийства военнослужащего ВСУ", — говорится в сообщении.

Вбивство 23-річного військового на замовлення Росії
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: gp.gov.ua

Фигуранту инкриминируют умышленное убийство, совершенное из корыстных мотивов и в интересах государства-агрессора.

Следствие установило, что через Telegram подозреваемый получил задание от представителя спецслужб России — за 5 тысяч гривен организовать отравление 23-летнего морского пехотинца.

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Российские спецслужбы, используя фейковый профиль девушки, установили контакт с военнослужащим и под видом "подарка" организовали передачу отравленной посылки. По их указаниям подозреваемый приобрел бутылку крепкого алкоголя, добавил в нее токсичное вещество на основе метадона и отправил посылку по почте в Житомир.

Военный получил посылку и употребил алкоголь, а через несколько дней умер в реанимации в результате отравления.

Житель Полтавщини отруїв військового
Задержан подозреваемый и правоохранитель. Фото: gp.gov.ua

"Подозреваемого задержали по месту жительства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к организации и совершению преступления", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Житомирщины, правоохранители задержали несовершеннолетнюю жительницу Бердичева, которую подозревают в причастности к убийству военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. По данным следствия, она получила от куратора метадон и подмешала его в алкогольный напиток новому знакомому в съемной квартире. После потери сознания военный скончался от отравления.

А глава Нацполиции Иван Выговский отметил, что кураторы РФ дистанционно организуют убийство украинских воинов буквально руками молодых украинок. Женщины заманивают их в съемные квартиры и отравляют смертельными дозами метадона.

убийство Житомир Полтавская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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