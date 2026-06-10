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Главная Новости дня Россия вербует девушек для убийств военных в тылу: жуткая схема

Россия вербует девушек для убийств военных в тылу: жуткая схема

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 11:35
Россия вербует девушек для убийств военных в тылу: жуткая схема
Иван Выговский. Фото: Национальная полиция Украины

Российские кураторы дистанционно организуют убийства бойцов ВСУ буквально руками молодых украинок, которые заманивают жертв в съемные квартиры и отравляют их смертельными дозами метадона. Правоохранители зафиксировали уже шесть таких инцидентов в разных регионах и призывают военных и родителей подростков быть максимально бдительными из-за новой жестокой тактики врага.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в комментарии "Цензор.НЕТ", цитирует Новини.LIVE.

Россия подстрекает девушек зарабатывать деньги на отравлении бойцов ВСУ

По информации главы ведомства, с начала года правоохранительные органы зафиксировали шесть случаев умышленных убийств военнослужащих, совершенных по прямому заказу спецслужб страны-агрессора через мессенджер Telegram. В одном случае оперативникам удалось действовать на опережение и спасти жизнь бойцу.

«Только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных убийств по заказу через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить. Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы», — отметил глава Нацполиции.

Российские кураторы находят исполнительниц через мессенджеры, соблазняя их обещаниями легких денег. Девушкам ставят задачу искать военных на интернет-сайтах знакомств и предлагать им совместное времяпрепровождение. При этом заказчики полностью обеспечивают девушек финансово, перечисляя деньги на аренду жилья, покупку алкогольных напитков и покрытие других сопутствующих расходов.

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Также кураторы указывают исполнительницам координаты так называемых закладок, из которых те забирают метадон. Во время встречи девушки незаметно подсыпают этот опасный наркотический препарат в спиртное, которым угощают военных во время романтического свидания.

Подобные случаи с отравлением военных с привлечением подростков уже задокументированы в нескольких областях Украины. В частности, в Житомирской области сотрудники полиции задержали 17-летнюю девушку, которая по инструкциям из России приняла непосредственное участие в убийстве военного.

Подобную преступную схему раскрыли и в Харькове, где выполнять преступные распоряжения российского заказчика за денежное вознаграждение согласились сразу две несовершеннолетние девушки.

По словам руководителя ведомства, никакие обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности, и лица, соглашающиеся на такое сотрудничество, будут нести ответственность по закону.

Иван Выговский призвал родителей внимательно следить за поведением своих детей, контролировать их диалоги в мессенджерах, реагировать на появление непонятных денег, странных поездок, аренды квартир или выполнения таинственных заданий от незнакомцев, поскольку подростки сейчас находятся в зоне особого риска.

Параллельно глава ведомства обратился к самим военнослужащим с призывом соблюдать максимальные меры безопасности во время виртуального общения. Российские спецслужбы активно используют сайты знакомств и соцсети не только для физической ликвидации, но и для сбора важной информации и подготовки других преступлений.

Новини.LIVE освещали в феврале 2026 года информацию о том, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о ликвидации масштабной преступной сети, которая готовила заказные убийства известных украинцев и иностранных граждан. Спецоперация была проведена силами совместной следственной группы украинских и молдавских правоохранителей. По данным следствия, злоумышленники организовывали покушения в Украине, а сумма вознаграждения за совершение преступлений достигала 100 тысяч долларов США.

Также для привлечения граждан Украины к противоправным действиям спецслужбы РФ стали чаще использовать маскировку. Во время вербовки они называют себя украинскими правоохранителями, чтобы обманом вовлекать местное население в теракты, поджоги автомобилей или релейных шкафов, а также в другие диверсии.

ВСУ убийство полиция отравление вербовка
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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