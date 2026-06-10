Росія вербує дівчат для вбивств військових в тилу: моторошна схема

Іван Виговський. Фото: Нацполіція України

Російські куратори дистанційно організовують вбивство бійців ЗСУ буквально руками молодих українок, які заманюють жертв на орендовані квартири та отруюють їх смертельними дозами метадону. Правоохоронці зафіксували уже шість таких інцидентів у різних регіонах і закликають військових та батьків підлітків бути максимально пильними через нову жорстоку тактику ворога.

Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський у коментарі "Цензор.НЕТ", цитує Новини.LIVE.

Росія підбурює дівчат заробити гроші на отруєнні бійців ЗСУ

За інформацією очільника відомства, з початку року правоохоронні органи задокументували шість випадків умисних убивств військовослужбовців, що виконувалися на пряме замовлення спецслужб країни-агресора через месенджер Telegram. В одному випадку оперативникам вдалося спрацювати на випередження та врятувати життя бійцю.

"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", — зазначив голова Нацполіції.

Російські куратори знаходять виконавиць через месенджери, спокушаючи їх обіцянками легких грошей. Дівчатам ставлять завдання шукати військових на інтернет-майданчиках для знайомств і пропонувати їм спільне проведення часу. При цьому замовники повністю забезпечують дівчат фінансами, надсилаючи гроші на оренду житла, купівлю алкогольних напоїв та покриття інших супутніх витрат.

Читайте також:

Також куратори вказують виконавицям координати так званих закладок, з яких ті забирають метадон. Під час зустрічі дівчата непомітно підсипають цей небезпечний наркотичний препарат у спиртне, яким пригощають військових під час романтичного побачення.

Подібні випадки з отруєнням військових із залученням підлітків уже задокументовані у кількох областях України. Зокрема, на Житомирщині співробітники поліції затримали 17-річну дівчину, яка за інструкціями з Росії взяла безпосередню участь у вбивстві військового.

Схожу кримінальну схему викрили і в Харкові, де виконувати злочинні розпорядження російського замовника за грошову винагороду погодилися одразу дві неповнолітні дівчини.

За словами керівника відомства, жодні обіцянки винагороди не звільняють від кримінальної відповідальності, і особи, які погоджуються на таку співпрацю, відповідатимуть за законом.

Іван Вигівський закликав батьків уважно стежити за поведінкою своїх дітей, контролювати їхні діалоги в месенджерах, реагувати на появу незрозумілих грошей, дивних поїздок, оренди квартир чи виконання таємничих завдань від незнайомців, оскільки підлітки зараз перебувають у зоні особливого ризику.

Паралельно голова відомства звернувся до самих військовослужбовців із закликом дотримуватися максимальних заходів безпеки під час віртуального спілкування. Російські спецслужби активно використовують сайти знайомств та соцмережі не лише для фізичної ліквідації, а й для збору важливої інформації та підготовки інших злочинів.

Новини.LIVE висвітлювали інформацію у лютому 2026 року, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про ліквідацію масштабної злочинної мережі, яка готувала замовні вбивства відомих українців та іноземних громадян. Спецоперацію провели силами спільної слідчої групи українських і молдовських правоохоронців. За даними слідства, зловмисники організовували замахи в Україні, а сума винагороди за виконання злочинів сягала до 100 тисяч доларів США.

Також для залучення громадян України до протиправних дій спецслужби РФ почали частіше використовувати маскування. Під час вербування вони називаються українськими правоохоронцями, щоб обманом залучати місцеве населення до терактів, підпалів автомобілів чи релейних шаф, а також до інших диверсій.