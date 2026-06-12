Брав побори на ремонті доріг: НАБУ викрило полтавського депутата

Слідчі дії. Фото: САП

В Україні САП та НАБУ викрили масштабне вимагання "відкатів" у Полтаві, де місцевий депутат за допомогою зашифрованих розрахунків через пункт обміну валют збирав 10 % від вартості комунальних контрактів за безперешкодну оплату виконаних робіт. Він разом із довіреною особою зібрав 7,7 мільйона гривень хабарів із підрядників, котрі ремонтували дороги та прибудинкові території міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від НАБУ та САП.

Полтавський чиновник брав хабарі з підрядників за ремонт доріг

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного депутата Полтавської міської ради, визначивши як альтернативу заставу в розмірі 33 мільйони гривень. Перед цим прокурор САП за дорученням керівника відомства та спільно з детективами НАБУ офіційно оголосив посадовцю підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За версією слідства, політик налагодив механізм здирництва, за яким представники приватного бізнесу мали платити йому фіксовані 10 % від вартості підрядів. В обмін на ці гроші депутат гарантував підприємцям безперешкодне підписання нових угод, швидке прийняття вже виконаних робіт, відсутність штучних перешкод під час реалізації чинних договорів, а також вчасні розрахунки з боку бюджету.

Масштабна оборудка стосувалася замовлень від Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради. Структури, які змушені були платити "данину", займалися відновленням інфраструктури всієї Полтавської міської територіальної громади, зокрема ремонтували вулично-дорожню мережу, тротуари, прибудинкові зони та внутрішньоквартальні території житлових масивів.

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Оборудка депутата працювала з квітня 2024 року по січень 2026 року. Щоб убезпечити себе, посадовець діяв не напряму. Він залучив близьку довірену особу, яка виконувала роль посередника, що вела безпосередні комунікації з бізнесменами, прораховувала суми хабарів, забирала готівку та передавала її організатору справи. Для маскування фінансових потоків спільники використовували пункт обміну валют, де гроші видавалися за спеціально згенерованими шифрами. Наразі правоохоронці задокументували факти передачі через цей обмінник 7,7 мільйона гривень.

Наразі розслідування у кримінальному провадженні триває, а дії полтавського обранця кваліфікували за четвертою частиною статті 368 Кримінального кодексу України. Посадовець є не першим фігурантом цієї справи. Раніше підозру за аналогічною статтею вже вручили його довіреному спільнику, який координував фінанси. Крім того, за третьою частиною статті 369 Кримінального кодексу України повідомлено про підозру двом підприємцям, які надавали неправомірну вигоду за отримання комунальних підрядів.

Новини.LIVE писали про те, що Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами викрило чергові факти грубих порушень військової дисципліни та закону в лавах ЗСУ. Так, на Чернігівщині ДБР та СБУ затримали дезертира, який не лише самовільно залишив військову частину, а й займався ворожою пропагандою серед товаришів по службі — чоловік намагався переконати колег, що російське вторгнення є "вигадкою", а реальні бойові дії називав "спектаклем".

Колишній посадовець оборонного відомства став фігурантом розслідування ДБР через хабарі від підприємців зі Львівщини. Ексчиновник за гроші та оплачені закордонні чи вітчизняні турне допомагав лояльним львівським компаніям вигравати державні замовлення на закупівлю бронежилетів, касок та інших засобів індивідуального захисту для військовослужбовців ЗСУ.

Також Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) ліквідували масштабну корупційну махінацію у сфері оборонно-промислового комплексу. Слідчі викрили схему незаконного постачання запчастин для бронетехніки на державні оборонні заводи, внаслідок якої державі було завдано збитків на суму понад 350 мільйонів гривень.