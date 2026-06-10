НАБУ та САП викрили схему розкрадання оборонного майна на 350 млн грн

Слідчі дії. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро разом із САП викрили масштабну махінацію з постачанням запчастин для бронетехніки на державні оборонні заводи. Загальна сума завданих збитків перевищує 350 мільйонів гривень. За даними слідчих, до схеми причетний колишній заступник командира військової частини на Харківщині, а також організатори з приватних фірм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Як працювала шахрайська схема

Слідство з'ясувало, що протягом 2022–2024 років група підконтрольних компаній та ФОПів продавала дефіцитні деталі оборонним підприємствам, хоча легальних документів на товар у них взагалі не було.

"Частина поставлених запчастин раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів", — повідомили в НАБУ.

Хабар на 2,8 мільйони гривень

Колишній заступник командира частини свідомо закривав очі на відсутність обліку майна і отримав за свою допомогу щонайменше 2,8 мільйона гривень хабаря.

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Хабар надавався у прихованій формі — шляхом оплати побутового обладнання, будівельних матеріалів та інших товарів для особистого користування військовослужбовця.

Наразі експосадовцю та головному організатору вже оголосили про підозри за статтями про викрадення військового майна, хабарництво та недекларування статків.

Раніше Новини.LIVE писали, що детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки у будівлі Держфінмоніторингу. Справа стосується будівництва фортифікацій на Полтавщині, на якому могли вкрасти 200 млн гривень.

Також ми повідомляли, що працівники САП та НАБУ оголосили підозри чотирьом суддям Верховного Суду. Слідство вважає, що судді отрималі хабар у справі з продажу 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.