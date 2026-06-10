НАБУ та САП прийшли з обшуками до Держфінмоніторингу: УП

Працівник НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та САП прийшли з масовими обшуками до будівлі Державної служби фінансового моніторингу. Слідчі дії пов'язані з гучним розслідуванням про можливу переплату величезних грошей під час будівництва оборонних фортифікацій у Полтавській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела "Української правди".

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Слідчі дії в офісі Держфінмоніторингу

Детективи НАБУ та прокурори САП прийшли безпосередньо до київського офісу відомства, і журналісти вже встигли оприлюднити перші фотографії з місця подій.

Обшуки у Держфінмоніторингу 10 червня. Фото: УП

"Обшуки стосуються справи про будівництво фортифікацій на Полтавщині", — повідомили в "Українській правді" з посиланням на власні джерела.

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Правоохоронці наразі вилучають необхідні документи, щоб детально перевірити всі фінансові ланцюжки та контракти того періоду.

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Куди зникли 200 мільйонів гривень

Держфінмоніторинг очолює Філіп Пронін, який раніше керував Полтавською ОВА.

Минулого вересня народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що на будівництво фортифікацій на Полтавщині могли витратити щонайменше на 200 млн грн більше від реальної вартості. Депутат вважає, що підлеглі голови ОВА були обізнані зі схемами.

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Раніше Новини.LIVE писали, що 20 травня у головних управліннях Нацполіції у Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей проводили обшуки. Силовики працювали безпосередньо в адміністративних будівлях управлінь.

Як пізніше з'ясувалося, поліція трьох областей "кришувала" нелегальний порнобізнес. Керівники регіональних підрозділів поліції взяли під свій захист мережу так званих "порноофісів", де вебкам-моделі незаконно знімали та транслювали в інтернет еротику й порнографію.