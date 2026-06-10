НАБУ и САП провели обыски в Госфинмониторинге: УП
Национальное антикоррупционное бюро и САП провели массовые обыски в здании Государственной службы финансового мониторинга. Следственные действия связаны с громким расследованием о возможной переплате огромных сумм денег во время строительства оборонительных сооружений в Полтавской области.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники Украинской правды.
Следственные действия в офисе Госфинмониторинга
Детективы НАБУ и прокуроры САП прибыли непосредственно в киевский офис ведомства, и журналисты уже успели опубликовать первые фотографии с места событий.
"Обыски касаются дела о строительстве фортификационных сооружений в Полтавской области", — сообщили в "Украинской правде" со ссылкой на собственные источники.
Правоохранители в настоящее время изымают необходимые документы, чтобы детально проверить все финансовые цепочки и контракты того периода.
Куда исчезли 200 миллионов гривен
Госфинмониторинг возглавляет Филипп Пронин, который ранее руководил Полтавской ОВА.
В сентябре прошлого года народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что на строительство укреплений в Полтавской области могли потратить как минимум на 200 млн грн больше реальной стоимости. Депутат считает, что подчиненные главы ОГА были осведомлены о схемах.
Ранее Новини.LIVE писали, что 20 мая в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях проводились обыски. Силовики работали непосредственно в административных зданиях управлений.
Как позже выяснилось, полиция трех областей «крышевала» нелегальный порнобизнес. Руководители региональных подразделений полиции взяли под свою защиту сеть так называемых «порноофисов», где вебкам-модели незаконно снимали и транслировали в интернет эротику и порнографию.