НАБУ и САП провели обыски в Госфинмониторинге: УП

Сотрудник НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и САП провели массовые обыски в здании Государственной службы финансового мониторинга. Следственные действия связаны с громким расследованием о возможной переплате огромных сумм денег во время строительства оборонительных сооружений в Полтавской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники Украинской правды.

Следственные действия в офисе Госфинмониторинга

Детективы НАБУ и прокуроры САП прибыли непосредственно в киевский офис ведомства, и журналисты уже успели опубликовать первые фотографии с места событий.

Обыски в Госфинмониторинге 10 июня. Фото: УП

"Обыски касаются дела о строительстве фортификационных сооружений в Полтавской области", — сообщили в "Украинской правде" со ссылкой на собственные источники.

Правоохранители в настоящее время изымают необходимые документы, чтобы детально проверить все финансовые цепочки и контракты того периода.

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Госфинмониторинг возглавляет Филипп Пронин, который ранее руководил Полтавской ОВА.

В сентябре прошлого года народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что на строительство укреплений в Полтавской области могли потратить как минимум на 200 млн грн больше реальной стоимости. Депутат считает, что подчиненные главы ОГА были осведомлены о схемах.

Ранее Новини.LIVE писали, что 20 мая в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях проводились обыски. Силовики работали непосредственно в административных зданиях управлений.

Как позже выяснилось, полиция трех областей «крышевала» нелегальный порнобизнес. Руководители региональных подразделений полиции взяли под свою защиту сеть так называемых «порноофисов», где вебкам-модели незаконно снимали и транслировали в интернет эротику и порнографию.