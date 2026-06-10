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Главная Новости дня НАБУ и САП раскрыли схему хищения оборонного имущества на сумму 350 млн грн

НАБУ и САП раскрыли схему хищения оборонного имущества на сумму 350 млн грн

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 22:03
НАБУ и САП раскрыли схему хищения оборонного имущества на сумму 350 млн грн
Следственные действия. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро совместно с САП раскрыло масштабную махинацию с поставками запчастей для бронетехники на государственные оборонные заводы. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 350 миллионов гривен. По данным следователей, к схеме причастен бывший заместитель командира воинской части в Харьковской области, а также организаторы из частных фирм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как работала мошенническая схема

Следствие выяснило, что в течение 2022–2024 годов группа подконтрольных компаний и ФЛП продавала дефицитные детали оборонным предприятиям, хотя легальных документов на товар у них вообще не было.

"Часть поставленных запчастей ранее хранилась в одной из воинских частей Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения ее списали как якобы уничтоженную в результате российских ракетно-бомбовых ударов", — сообщили в НАБУ.

Взятка на 2,8 миллиона гривен

Бывший заместитель командира части сознательно закрывал глаза на отсутствие учета имущества и получил за свою помощь не менее 2,8 миллиона гривен взятки.

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Взятка предоставлялась в скрытой форме — путем оплаты бытового оборудования, строительных материалов и других товаров для личного пользования военнослужащего.

На данный момент бывшему чиновнику и главному организатору уже объявили о подозрениях по статьям о хищении военного имущества, взяточничестве и недекларировании доходов.

Ранее Новини.LIVE писали, что детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски в здании Госфинмониторинга. Дело касается строительства фортификаций в Полтавской области, на котором могли похитить 200 млн гривен.

Также мы сообщали, что сотрудники САП и НАБУ объявили подозрения четырем судьям Верховного Суда. Следствие считает, что судьи получили взятку по делу о продаже 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

НАБУ САП оборонная сфера
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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