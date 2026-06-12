Львівські бізнесмени та посадовець Міноборони заробляли на ЗСУ

Слідчі дії ДБР. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило корупційну схему, у межах якої колишній посадовець Міноборони отримував гроші та оплачений відпочинок від львівських бізнесменів за допомогу. Таку оборудку вони організували щодо отримання контрактів на закупівлю засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Державного бюро розслідувань.

Львівські бізнесмени та посадовець Міноборони під підозрою ДБР

Колишній заступник начальника Головного управління матеріальних ресурсів Міністерства оборони України опинився під підозрою через допомогу львівським підприємцям у підписанні угод на закупівлю засобів індивідуального захисту для військових.

Розслідування. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясували, що посадовець використовував службове становище для підтримки інтересів бізнесменів. За свої послуги чиновник отримував неправомірну вигоду.

Зокрема, навесні 2022 року, у період з березня по квітень, на рахунки пов’язаних із ним осіб підприємці переказали 150 тисяч гривень. Згодом, наприкінці того ж року, один із львівських представників бізнесу повністю профінансував ексчиновнику відпочинок у преміальному санаторії Трускавця, який коштував майже 290 тисяч гривень.

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Наразі колишньому керівнику з Міноборони інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Підозри за цими фактами оголосили також і самим комерсантам, які надавали хабарі колишньому посадовцю.

Фрагменти листування. Фото: ДБР

Паралельно з цим ДБР уже передало до суду матеріали щодо іншої пов'язаної оборудки цієї ж групи. Слідчі завершили розслідування стосовно очільника злочинної організації відомого львівського бізнесмена та його спільників, які постачали для ЗСУ неякісну форму. Компанії, якими керували фігуранти, уклали з оборонним відомством контракти, загальна вартість яких перевищила 1,8 мільярда гривень.

Експертизи підтвердили, що привезена бійцям форма абсолютно не відповідала наявним технічним вимогам та виявилася непридатною для експлуатації у військах. Через такі дії держава зазнала збитків на суму понад 1 мільярд 167 мільйонів гривень, а обвинувальний акт стосовно учасників цієї схеми вже розглядають у суді.

Новини.LIVE писали раніше про те, що правоохоронці зафіксували резонансні випадки ухилення від військових обов'язків та антидержавної діяльності серед військовослужбовців у кількох регіонах України.

У Чернігівській області оперативники СБУ та ДБР викрили втікача з армії, який поширював серед колишніх колег по службі кремлівські наративи, заперечував факт нападу Росії та називав оборонну війну "постановкою". Фігуранту вже готують підозру, яка передбачає суворе кримінальне покарання.

Інше гучне розслідування ДБР стосується колишнього міністра інфраструктури. За даними слідчих, у 2022–2023 роках колишній високопосадовець, будучи оформленим як офіцер штабу військової частини на Черкащині, нахабно ігнорував службу. Він надавав фальшиві звіти про нібито вирішення логістичних питань, хоча на позиціях жодного разу не з'явився. За подібне дезертирство шляхом обману під час війни ексміністру загрожує десятирічне ув'язнення.