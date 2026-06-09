На Чернігівщині воїн втік з частини та заперечував напад Росії

Затриманий порушник закону. Фото: ДБР

На Чернігівщині Державне бюро розслідувань та Служби безпеки України викрили дезертира, який переконував своїх колег по службі у вигаданості російського вторгнення та називав бойові дії спектаклем. За виправдовування агресії РФ та самовільне залишення частини фігуранту справи загрожує тривалий тюремний термін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення від ДБР.

Військовий втік з частини та почав поширювати проросійську пропаганду

До десяти років позбавлення волі загрожує військовослужбовцю, який поширював серед колег російські пропагандистські наративи та залишив місце служби. Чоловіку інкримінують самовільне залишення військової частини, а також заперечення та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Слідчі встановили, що протиправні дії відбувалися у січні 2026 року на території однієї з військових частин у Чернігівській області. Під час розмов з іншими бійцями фігурант неодноразово запевняв, що Росія не здійснювала нападу, а війна насправді є інсценуванням. Згодом чоловік самовільно залишив розташування своєї військової частини.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за частиною 1 статті 436-2 та частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання серед цих двох статей передбачає саме санкція за дезертирство під час воєнного стану. Наразі досудове розслідування триває.

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Як повідомляли уже Новини.LIVE, колишньому міністру інфраструктури загрожує до десяти років тюрми за ухилення від військової служби за допомогою обману. За даними ДБР, протягом 2022–2023 років офіцер штабу частини на Черкащині не з'являвся на службі, але звітував про виконання логістичних завдань.

Також правоохоронці провели успішну операцію у Полтаві. Там Служба безпеки України викрила чергового інформатора російських спецслужб. Зловмисник збирав і передавав ворогу точні координати українських військових об’єктів для підготовки майбутніх ракетних та дронових ударів.