На Черниговщине воин сбежал из части и отрицал нападение России

Задержанный нарушитель закона. Фото: ГБР

На Черниговщине Государственное бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили дезертира, который убеждал своих коллег по службе в вымышленности российского вторжения и называл боевые действия спектаклем. За оправдание агрессии РФ и самовольное оставление части фигуранту дела грозит длительный тюремный срок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение от ГБР.

Военный сбежал из части и начал распространять пророссийскую пропаганду

До десяти лет лишения свободы грозит военнослужащему, который распространял среди коллег российские пропагандистские нарративы и оставил место службы. Мужчине инкриминируют самовольное оставление воинской части, а также отрицание и оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Следователи установили, что противоправные действия происходили в январе 2026 года на территории одной из воинских частей в Черниговской области. Во время разговоров с другими бойцами фигурант неоднократно уверял, что Россия не совершала нападения, а война на самом деле является инсценировкой. Впоследствии мужчина самовольно покинул расположение своей воинской части.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по части 1 статьи 436-2 и части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Самое суровое наказание среди этих двух статей предусматривает именно санкция за дезертирство во время военного положения. Сейчас досудебное расследование продолжается.

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Как сообщали уже Новини.LIVE, бывшему министру инфраструктуры грозит до десяти лет тюрьмы за уклонение от военной службы с помощью обмана. По данным ГБР, в течение 2022-2023 годов офицер штаба части в Черкасской области не появлялся на службе, но отчитывался о выполнении логистических задач.

Также правоохранители провели успешную операцию в Полтаве. Там Служба безопасности Украины разоблачила очередного информатора российских спецслужб. Злоумышленник собирал и передавал врагу точные координаты украинских военных объектов для подготовки будущих ракетных и дроновых ударов.