На Черниговщине воин сбежал из части и отрицал нападение России
На Черниговщине Государственное бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили дезертира, который убеждал своих коллег по службе в вымышленности российского вторжения и называл боевые действия спектаклем. За оправдание агрессии РФ и самовольное оставление части фигуранту дела грозит длительный тюремный срок.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение от ГБР.
Военный сбежал из части и начал распространять пророссийскую пропаганду
До десяти лет лишения свободы грозит военнослужащему, который распространял среди коллег российские пропагандистские нарративы и оставил место службы. Мужчине инкриминируют самовольное оставление воинской части, а также отрицание и оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Следователи установили, что противоправные действия происходили в январе 2026 года на территории одной из воинских частей в Черниговской области. Во время разговоров с другими бойцами фигурант неоднократно уверял, что Россия не совершала нападения, а война на самом деле является инсценировкой. Впоследствии мужчина самовольно покинул расположение своей воинской части.
Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по части 1 статьи 436-2 и части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Самое суровое наказание среди этих двух статей предусматривает именно санкция за дезертирство во время военного положения. Сейчас досудебное расследование продолжается.
Как сообщали уже Новини.LIVE, бывшему министру инфраструктуры грозит до десяти лет тюрьмы за уклонение от военной службы с помощью обмана. По данным ГБР, в течение 2022-2023 годов офицер штаба части в Черкасской области не появлялся на службе, но отчитывался о выполнении логистических задач.
Также правоохранители провели успешную операцию в Полтаве. Там Служба безопасности Украины разоблачила очередного информатора российских спецслужб. Злоумышленник собирал и передавал врагу точные координаты украинских военных объектов для подготовки будущих ракетных и дроновых ударов.