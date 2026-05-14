Мобілізований ексміністр дурив командирів: йому загрожує 10 років тюрми

Ексміністру інфраструктури загрожує до десяти років ув'язнення за ухилення від служби в умовах воєнного стану шляхом обману. Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що протягом 2022–2023 років офіцер штабу однієї з частин на Черкащині фактично не з'являвся на місці дислокації, хоча офіційно звітував про виконання логістичних завдань.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, цитує Новини.LIVE.

Колишнього міністра судитимуть за ухилення від виконання військових обов'язків

Колишній очільник Міністерства інфраструктури України став фігурантом кримінального провадження через ухилення від несення обов'язків військової служби. Після мобілізації він отримав посаду офіцера у групі планування штабу військової частини, що дислокується у Черкаській області.

У межах своїх повноважень військовослужбовець мав відповідати за критично важливі напрямки: збір та аналітику даних про ситуацію на фронті, підготовку планів бойових дій, а також контроль за тим, як підрозділи виконують накази командування. Проте, як з'ясували слідчі Державного бюро розслідувань, ці завдання виконувалися виключно на папері.

Так слідство задокументувало, що упродовж значних періодів 2022 та 2023 років чоловік розпоряджався службовим часом на власний розсуд. Щоб приховати свою відсутність, фігурант вдавався до маніпуляцій. Зокрема він запевняв керівництво штабу, що виконує інші важливі доручення, пов'язані з логістичною підтримкою та життєдіяльністю підрозділу. Насправді ж він не виконував жодних функцій, передбачених його посадовим статусом.

Наразі колишньому посадовцю інкримінують порушення за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України. Йдеться про ухилення військовослужбовця від обов’язків, вчинене за допомогою обману в умовах діючого воєнного стану. Якщо провину офіцера буде доведено у суді, йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Новини.LIVE дізналися, що йдеться про Володимира Омеляна, який очолював міністерство інфраструктури України в період з 2016 по 2019 роки. Відомо, що у 2024 році він отримав поранення на фронті під час російських ударів КАБами.

