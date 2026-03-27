На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК, який зламав руку непридатному

На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК, який зламав руку непридатному

Дата публікації: 27 березня 2026 14:44
Працівник ДБР та затриманий посадовець ТЦК. Фото: ДБР

На Волині працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП. Встановлено, що він разом зі своїми колегами застосував надмірну фізичну силу до 60-річного непридатного чоловіка під час спроби мобілізації. Зокрема, потерпілому зламали руку.

Про це повідомила пресслужба ДБР у пʼятницю, 27 березня, передає Новини.LIVE.

Фізична сила до непридатного чоловіка

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. Слідство встановило, що троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив. Вони почали застосовувати до нього фізичну силу

Співробітники ДБР та затриманий посадовець ТЦК на Волині
Затримання фігуранта. Фото: ДБР

"Попри те, що чоловік не підлягає призову за віком, вони заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також вони пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які спричинили йому тривалий розлад здоровʼя.

Читайте також:

Правоохоронці повідомили начальнику групи підозру за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі триває досудове розслідування. Іншим фігурантам інциденту також готують підозри.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, в Івано-Франківській області капітан одного з ТЦК мобілізував сина загиблого воїна. Йому призначили штраф у розмірі 18 700 гривень.

Раніше в Умані викрили жінку, яку підозрюють у допомозі чоловікам мобілізаційного віку перетнути держкордон. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
