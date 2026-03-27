На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК, який зламав руку непридатному

Працівник ДБР та затриманий посадовець ТЦК. Фото: ДБР

На Волині працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП. Встановлено, що він разом зі своїми колегами застосував надмірну фізичну силу до 60-річного непридатного чоловіка під час спроби мобілізації. Зокрема, потерпілому зламали руку.

Про це повідомила пресслужба ДБР у пʼятницю, 27 березня.

Фізична сила до непридатного чоловіка

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. Слідство встановило, що троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив. Вони почали застосовувати до нього фізичну силу.

Затримання фігуранта. Фото: ДБР

"Попри те, що чоловік не підлягає призову за віком, вони заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також вони пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які спричинили йому тривалий розлад здоровʼя.

Читайте також:

Правоохоронці повідомили начальнику групи підозру за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі триває досудове розслідування. Іншим фігурантам інциденту також готують підозри.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, в Івано-Франківській області капітан одного з ТЦК мобілізував сина загиблого воїна. Йому призначили штраф у розмірі 18 700 гривень.

Раніше в Умані викрили жінку, яку підозрюють у допомозі чоловікам мобілізаційного віку перетнути держкордон. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.