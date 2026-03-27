На Волыни ГБР разоблачило чиновника ТЦК, сломавшего руку непригодному

Сотрудник ГБР и задержанный чиновник ТЦК. Фото: ГБР

На Волыни работники Государственного бюро расследований задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП. Установлено, что он вместе со своими коллегами применил чрезмерную физическую силу к 60-летнему непригодному мужчине во время попытки мобилизации. В частности, потерпевшему сломали руку.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 27 марта, передает Новини.LIVE.

Физическая сила к непригодному мужчине

Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. Следствие установило, что трое работников ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил. Они начали применять к нему физическую силу.

Задержание фигуранта. Фото: ГБР

"Несмотря на то, что мужчина не подлежит призыву по возрасту, они заломили ему руку за спину и сломали кость со смещением. После этого один из военнослужащих применил электрошокер и распылил мужчине в лицо перцовый баллончик, что повлекло химические ожоги глаз. Также они повредили колеса автомобиля, чтобы он не смог уехать", — говорится в сообщении.

В результате избиения потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, которые повлекли за собой длительное расстройство здоровья.

Правоохранители сообщили начальнику группы подозрение за умышленное телесное повреждение средней тяжести. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Другим фигурантам инцидента также готовят подозрения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, в Ивано-Франковской области капитан одного из ТЦК мобилизовал сына погибшего воина. Ему назначили штраф в размере 18 700 гривен.

Ранее в Умани разоблачили женщину, которую подозревают в помощи мужчинам мобилизационного возраста пересечь госграницу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.