На Волыни ГБР разоблачило чиновника ТЦК, сломавшего руку непригодному
На Волыни работники Государственного бюро расследований задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП. Установлено, что он вместе со своими коллегами применил чрезмерную физическую силу к 60-летнему непригодному мужчине во время попытки мобилизации. В частности, потерпевшему сломали руку.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 27 марта, передает Новини.LIVE.
Физическая сила к непригодному мужчине
Инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. Следствие установило, что трое работников ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил. Они начали применять к нему физическую силу.
"Несмотря на то, что мужчина не подлежит призыву по возрасту, они заломили ему руку за спину и сломали кость со смещением. После этого один из военнослужащих применил электрошокер и распылил мужчине в лицо перцовый баллончик, что повлекло химические ожоги глаз. Также они повредили колеса автомобиля, чтобы он не смог уехать", — говорится в сообщении.
В результате избиения потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, которые повлекли за собой длительное расстройство здоровья.
Правоохранители сообщили начальнику группы подозрение за умышленное телесное повреждение средней тяжести. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Другим фигурантам инцидента также готовят подозрения.
Читайте Новини.LIVE!