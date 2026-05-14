Мобилизованный экс-министр обманывал командиров: ему грозит 10 лет тюрьмы
Экс-министру инфраструктуры грозит до десяти лет заключения за уклонение от службы в условиях военного положения путем обмана. Работники Государственного бюро расследований установили, что в течение 2022-2023 годов офицер штаба одной из частей в Черкасской области фактически не появлялся на месте дислокации, хотя официально отчитывался о выполнении логистических задач.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, цитирует Новини.LIVE.
Бывшего министра будут судить за уклонение от выполнения военных обязанностей
Бывший глава Министерства инфраструктуры Украины стал фигурантом уголовного производства из-за уклонения от несения обязанностей военной службы. После мобилизации он получил должность офицера в группе планирования штаба воинской части, которая дислоцируется в Черкасской области.
В рамках своих полномочий военнослужащий должен был отвечать за критически важные направления: сбор и аналитику данных о ситуации на фронте, подготовку планов боевых действий, а также контроль за тем, как подразделения выполняют приказы командования. Однако, как выяснили следователи Государственного бюро расследований, эти задачи выполнялись исключительно на бумаге.
Так следствие задокументировало, что на протяжении значительных периодов 2022 и 2023 годов мужчина распоряжался служебным временем по своему усмотрению. Чтобы скрыть свое отсутствие, фигурант прибегал к манипуляциям. В частности он уверял руководство штаба, что выполняет другие важные поручения, связанные с логистической поддержкой и жизнедеятельностью подразделения. На самом деле он не выполнял никаких функций, предусмотренных его должностным статусом.
Сейчас бывшему чиновнику инкриминируют нарушение по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уклонении военнослужащего от обязанностей, совершенное с помощью обмана в условиях действующего военного положения. Если вина офицера будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Новости.LIVE узнали, что речь идет о Владимире Омеляне, который возглавлял министерство инфраструктуры Украины в период с 2016 по 2019 годы. Известно, что в 2024 году он получил ранение на фронте во время российских ударов КАБами.
