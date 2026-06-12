Львовские бизнесмены и чиновник Минобороны наживались на ВСУ

Следственные действия ГБР. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований раскрыло коррупционную схему, в рамках которой бывший чиновник Минобороны получал деньги и оплаченный отдых от львовских бизнесменов в обмен на помощь. Такую аферу они организовали с целью получения контрактов на закупку средств индивидуальной защиты для ВСУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственного бюро расследований.

Львовские бизнесмены и чиновник Минобороны под подозрением ГБР

Бывший заместитель начальника Главного управления материальных ресурсов Министерства обороны Украины оказался под подозрением из-за помощи львовским предпринимателям в подписании соглашений на закупку средств индивидуальной защиты для военных.

Расследование. Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что чиновник использовал служебное положение для поддержки интересов бизнесменов. За свои услуги чиновник получал неправомерную выгоду.

В частности, весной 2022 года, в период с марта по апрель, на счета связанных с ним лиц предприниматели перечислили 150 тысяч гривен. Впоследствии, в конце того же года, один из львовских представителей бизнеса полностью профинансировал экс-чиновнику отдых в премиальном санатории Трускавца, который стоил почти 290 тысяч гривен.

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В настоящее время бывшему руководителю из Минобороны инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Подозрения по этим фактам были также предъявлены самим коммерсантам, которые давали взятки бывшему чиновнику.

Фрагменты переписки. Фото: ГБР

Параллельно с этим ГБР уже передало в суд материалы по другой связанной сделке этой же группы. Следователи завершили расследование в отношении главы преступной организации известного львовского бизнесмена и его сообщников, которые поставляли для ВСУ некачественную форму. Компании, которыми руководили фигуранты, заключили с оборонным ведомством контракты, общая стоимость которых превысила 1,8 миллиарда гривен.

Экспертизы подтвердили, что привезенная бойцам форма абсолютно не соответствовала существующим техническим требованиям и оказалась непригодной для эксплуатации в войсках. Из-за таких действий государство понесло убытки на сумму более 1 миллиарда 167 миллионов гривен, а обвинительный акт в отношении участников этой схемы уже рассматривается в суде.

Новини.LIVE ранее писали о том, что правоохранители зафиксировали резонансные случаи уклонения от военных обязанностей и антигосударственной деятельности среди военнослужащих в нескольких регионах Украины.

В Черниговской области оперативники СБУ и ГБР разоблачили дезертира из армии, который распространял среди бывших коллег по службе кремлевские нарративы, отрицал факт нападения России и называл оборонительную войну «постановкой». Фигуранту уже готовят подозрение, которое предусматривает суровое уголовное наказание.

Другое громкое расследование ГБР касается бывшего министра инфраструктуры. По данным следователей, в 2022–2023 годах бывший высокопоставленный чиновник, будучи оформленным как офицер штаба воинской части в Черкасской области, нагло игнорировал службу. Он предоставлял фальшивые отчеты о якобы решении логистических вопросов, хотя на позициях ни разу не появился. За подобное дезертирство путем обмана во время войны экс-министру грозит десятилетнее заключение.