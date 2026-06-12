Взимал взятки за ремонт дорог: НАБУ разоблачило полтавского депутата

Следственные действия. Фото: САП

В Украине САП и НАБУ раскрыли масштабное вымогательство «откатов» в Полтаве, где местный депутат с помощью зашифрованных расчетов через пункт обмена валют взимал 10 % от стоимости коммунальных контрактов за беспрепятственную оплату выполненных работ. Он вместе с доверенным лицом собрал 7,7 миллиона гривен взяток с подрядчиков, которые ремонтировали дороги и придомовые территории города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные НАБУ и САП.

Полтавский чиновник брал взятки с подрядчиков за ремонт дорог

Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для действующего депутата Полтавского городского совета, определив в качестве альтернативы залог в размере 33 миллионов гривен. Перед этим прокурор САП по поручению руководителя ведомства и совместно с детективами НАБУ официально объявил чиновнику подозрение в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По версии следствия, политик наладил механизм вымогательства, по которому представители частного бизнеса должны были платить ему фиксированные 10 % от стоимости подрядов. В обмен на эти деньги депутат гарантировал предпринимателям беспрепятственное подписание новых соглашений, быстрое принятие уже выполненных работ, отсутствие искусственных препятствий при реализации действующих договоров, а также своевременные расчеты со стороны бюджета.

Масштабная афера касалась заказов от Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета. Структуры, которые вынуждены были платить «дань», занимались восстановлением инфраструктуры всей Полтавской городской территориальной общины, в частности ремонтировали улично-дорожную сеть, тротуары, придомовые зоны и внутриквартальные территории жилых массивов.

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Схема депутата действовала с апреля 2024 года по январь 2026 года. Чтобы обезопасить себя, чиновник действовал не напрямую. Он привлек близкого доверенного лица, которое выполняло роль посредника, вело непосредственные коммуникации с бизнесменами, просчитывало суммы взяток, забирало наличные и передавало их организатору дела. Для маскировки финансовых потоков сообщники использовали пункт обмена валют, где деньги выдавались по специально сгенерированным шифрам. На данный момент правоохранители задокументировали факты передачи через этот обменник 7,7 миллиона гривен.

В настоящее время расследование в рамках уголовного производства продолжается, а действия полтавского депутата квалифицировали по четвертой части статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Чиновник не является первым фигурантом этого дела. Ранее подозрение по аналогичной статье уже вручили его доверенному сообщнику, который координировал финансы. Кроме того, по третьей части статьи 369 Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении двум предпринимателям, которые предоставляли неправомерную выгоду за получение коммунальных подрядов.

Новини.LIVE писали о том, что Государственное бюро расследований в сотрудничестве с другими правоохранительными органами выявило очередные факты грубых нарушений военной дисциплины и закона в рядах ВСУ. Так, в Черниговской области ГБР и СБУ задержали дезертира, который не только самовольно покинул воинскую часть, но и занимался вражеской пропагандой среди сослуживцев — мужчина пытался убедить коллег, что российское вторжение является «выдумкой», а реальные боевые действия называл «спектаклем».

Бывший чиновник оборонного ведомства стал фигурантом расследования ГБР из-за взяток от предпринимателей из Львовской области. Экс-чиновник за деньги и оплаченные зарубежные или отечественные турне помогал лояльным львовским компаниям выигрывать государственные заказы на закупку бронежилетов, касок и других средств индивидуальной защиты для военнослужащих ВСУ.

Также Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) ликвидировали масштабную коррупционную махинацию в сфере оборонно-промышленного комплекса. Следователи раскрыли схему незаконной поставки запчастей для бронетехники на государственные оборонные заводы, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 350 миллионов гривен.