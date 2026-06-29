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Главная Новости дня В Полтавской области в результате атаки БпЛА на АЗС пострадал человек

В Полтавской области в результате атаки БпЛА на АЗС пострадал человек

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 10:00
В Полтавской области в результате обстрела БПЛА были повреждены АЗС и предприятие
Последствия атаки на Полтавскую область. Фото: ГСЧС

Ночью российский ударный беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Полтавском районе. В результате попадания возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на Полтавскую область

Как сообщил Виталий Дякивнич, утром один вражеский БпЛА упал на территории одного из предприятий в Миргородском районе. В этом случае обошлось без пострадавших, а информация о масштабах возможных повреждений уточняется.

В Полтавской области в результате атаки БпЛА на АЗС пострадал человек - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: скриншот

Позже, в результате атаки на АЗС, стало известно об одном пострадавшем — ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Полтавской области в результате атаки БпЛА на АЗС пострадал человек - фото 2
Разрушенная АЗС. Фото: ГСЧС

Из-за российской атаки также зафиксировано частичное отключение электроэнергии у потребителей в Гадяцкой громаде. Аварийные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения и стабилизацией сети.

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Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и обследование территорий.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на пятницу, 26 июня, в Кременчуге в Полтавской области прогремели взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар по городу на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе.

Также Новини.LIVE сообщали, что 20 июня российские войска нанесли удар по Полтавскому району, в результате чего были повреждены предприятия и объекты жилой инфраструктуры. Атака привела к значительным последствиям для гражданской инфраструктуры региона.

Полтавская область дроны атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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