Российский обстрел Полтавской области 7 июля: нанесен удар по предприятию

Россия атаковала промышленное предприятие в Полтавской области: произошли пожары
Российские оккупанты во вторник, 7 июля, атаковали Полтавскую область. Враг нанес удар по одному из промышленных предприятий. На нескольких объектах возникли пожары.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Полтавщины 7 июля
"Спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий Полтавского района", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что, несмотря на повторные российские удары, пожарные потушили все очаги возгорания. К счастью, люди не пострадали.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожье дронами, в результате чего погибла женщина. Кроме того, были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Кроме того, захватчики обстреляли Херсонскую область. Враг повредил инфраструктуру и дома, а также ранил людей.