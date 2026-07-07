Российский обстрел Полтавской области 7 июля: нанесен удар по предприятию

Спасатель устраняет последствия российского обстрела Полтавской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 7 июля, атаковали Полтавскую область. Враг нанес удар по одному из промышленных предприятий. На нескольких объектах возникли пожары.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Полтавщины 7 июля

"Спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий Полтавского района", — говорится в сообщении.

Спасатели в Полтавской области. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Полтавщины 7 июля. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что, несмотря на повторные российские удары, пожарные потушили все очаги возгорания. К счастью, люди не пострадали.

Ликвидация последствий российского обстрела Полтавщины. Фото: ГСЧС

Спасатели Полтавской области. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожье дронами, в результате чего погибла женщина. Кроме того, были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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