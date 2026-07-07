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Главная Новости дня Россия атаковала промышленное предприятие в Полтавской области: произошли пожары

Россия атаковала промышленное предприятие в Полтавской области: произошли пожары

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 08:50
Российский обстрел Полтавской области 7 июля: нанесен удар по предприятию
Спасатель устраняет последствия российского обстрела Полтавской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 7 июля, атаковали Полтавскую область. Враг нанес удар по одному из промышленных предприятий. На нескольких объектах возникли пожары.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Полтавщины 7 июля

"Спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий Полтавского района", — говорится в сообщении.

Російський обстріл Полтавщини 7 липня
Спасатели в Полтавской области. Фото: ГСЧС
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Полтавщини
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Полтавщины 7 июля. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что, несмотря на повторные российские удары, пожарные потушили все очаги возгорания. К счастью, люди не пострадали.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Полтавщини 7 липня
Ликвидация последствий российского обстрела Полтавщины. Фото: ГСЧС
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Спасатели Полтавской области. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожье дронами, в результате чего погибла женщина. Кроме того, были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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Кроме того, захватчики обстреляли Херсонскую область. Враг повредил инфраструктуру и дома, а также ранил людей.

война обстрелы Полтавская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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