Российские БпЛА атаковали Запорожье: повреждены гражданские автомобили

Спасатели прибыли на место нападения. Фото: ГСЧС Запорожья

В понедельник, 6 июля, российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате чего погибла одна женщина. Вражеские удары также привели к разрушению гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Запорожья, передает Новини.LIVE.

Россия применила дроны-камикадзе против Запорожья

Войска Российской Федерации совершили воздушную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники. От полученных повреждений погибла женщина. Кроме того, осколочные ранения и травмы получили десять горожан.

Повреждения на АЗС. Фото: ГСЧС

Последствия атаки дрона. Фото: ГСЧС

Среди пострадавших в результате налета дронов обнаружили как минимум одного ребенка.

Осколки дрона повредили стекло в автомобиле. Фото: ГСЧС

На местах попаданий в настоящее время продолжают работать экстренные службы. Помимо человеческих жертв, атака привела к разрушению объектов в пределах города. Известно, что в результате атак было существенно повреждено здание местной автозаправочной станции. Также в зоне поражения оказались несколько частных автомобилей, которые были припаркованы неподалеку от места взрывов.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 5 июля российские войска нанесли серию ударов по Запорожью, в результате чего погиб сотрудник полиции Руслан Ярошевич, а еще 14 человек получили ранения. В местах попаданий вражеская атака привела к значительным повреждениям жилых домов.

Это не первый подобный удар по городу за последние дни. Ранее, 3 июля, российские войска атаковали Запорожье с помощью FPV-дронов. Одной из целей того обстрела стало отделение №7 «Новой почты», которое получило повреждения в результате попадания.