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Главная Новости дня Россияне атаковали Полтавскую область: дрон поразил железную дорогу

Россияне атаковали Полтавскую область: дрон поразил железную дорогу

Ua ru
25 сентября 2026 04:44
Обстрел Полтавской области 25 сентября — дрон попал в железную дорогу
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В ночь на 25 сентября россияне нанесли удар по Украине с помощью дронов. Под ударом оказалась, в том числе, Полтавская область, в частности объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Полтавской областной военной администрации.

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Повреждения железной дороги в Полтавской области 25 сентября

Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале написал, что враг атаковал область. В результате атаки зафиксировано попадание.

«В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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