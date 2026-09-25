Обстрел Полтавской области 25 сентября — дрон попал в железную дорогу

Россияне атаковали Полтавскую область: дрон поразил железную дорогу
Ua ru
25 сентября 2026 04:44
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В ночь на 25 сентября россияне нанесли удар по Украине с помощью дронов. Под ударом оказалась, в том числе, Полтавская область, в частности объект железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Полтавской областной военной администрации.
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Повреждения железной дороги в Полтавской области 25 сентября
Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в своем Telegram-канале написал, что враг атаковал область. В результате атаки зафиксировано попадание.
«В Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
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