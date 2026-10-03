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Головна Новини дня Дяківнич: на Полтавщині обмежили перебування цивільних у чотирьох районах

Дяківнич: на Полтавщині обмежили перебування цивільних у чотирьох районах

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3 жовтня 2026 15:39
Дяківнич: на Полтавщині заборонили риболовлю, полювання та зйомку
Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Фото: facebook.com/Віталій Дяківнич

На Полтавщині обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках у районі Горішніх Плавнів, Редут, Кам’яних Потоків та Чикалівки Кременчуцького району. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області у зв’язку з проведенням безпекових заходів.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

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Де на Полтавщині обмежили перебування цивільних

Обмеження діють із 3 жовтня 2026 року до особливого розпорядження. На визначених ділянках цивільним заборонено займатися рибальством, мисливством та грибництвом.

Дяківнич: на Полтавщині обмежили перебування цивільних у чотирьох районах - фото 1
Повідомлення Віталія Дяківнича. Фото: скриншот

Також у цьому районі заборонено проводити фото- та відеозйомку. В’їзд на визначені ділянки дозволений виключно людям, які проживають у цьому секторі.

За інформацією начальника ОВА, про скасування встановлених обмежень повідомлять окремо.

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Як повідомляли Новини.LIVE, біля Полтави 22 вересня зафіксували землетрус магнітудою 4,2. Осередок землетрусу залягав на глибині близько трьох кілометрів.

Полтава Полтавська область війна в Україні обмеження цивільні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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