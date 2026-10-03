Дяківнич: на Полтавщині заборонили риболовлю, полювання та зйомку

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Фото: facebook.com/Віталій Дяківнич

На Полтавщині обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках у районі Горішніх Плавнів, Редут, Кам’яних Потоків та Чикалівки Кременчуцького району. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області у зв’язку з проведенням безпекових заходів.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

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Де на Полтавщині обмежили перебування цивільних

Обмеження діють із 3 жовтня 2026 року до особливого розпорядження. На визначених ділянках цивільним заборонено займатися рибальством, мисливством та грибництвом.

Повідомлення Віталія Дяківнича. Фото: скриншот

Також у цьому районі заборонено проводити фото- та відеозйомку. В’їзд на визначені ділянки дозволений виключно людям, які проживають у цьому секторі.

За інформацією начальника ОВА, про скасування встановлених обмежень повідомлять окремо.

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