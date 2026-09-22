Біля Полтави 22 вересня стався землетрус магнітудою 4,2

Фіксація землетрусу. Фото: GettyImages

Біля Полтави у вівторок, 22 вересня, стався сильний землетрус. Його магнітуду оцінюють у 4,2. Зазначається, що землетрус стався на глибині трьох кілометрів.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає Новини.LIVE.

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Землетрус біля Полтави 22 вересня

"Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км", — йдеться у повідомленні.

Землетрус біля Полтави. Фото: gcsk.gov.ua

За класифікацією він відноситься до сильно помірних. Землетрус стався близько 12:49.

Землетрус магнітудою 4,2

Землетрус магнітудою 4,2 належить до помірних сейсмічних подій. Такий поштовх може бути відчутним для людей, особливо поблизу епіцентру, однак у більшості випадків не спричиняє значних руйнувань.

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Магнітуда характеризує енергію, яка вивільняється під час землетрусу. Водночас сила, з якою поштовхи відчуваються в конкретному місці, залежить не лише від магнітуди, а й від глибини осередку, відстані до епіцентру, особливостей ґрунту та типу будівель.

Під час землетрусу магнітудою 4,2 люди можуть відчути тремтіння будівель, рух меблів, вікон або дверей. У деяких випадках можуть виникати незначні пошкодження оздоблення, однак серйозні руйнування для такого рівня магнітуди є нетиповими.

Як писали Новини.LIVE, 15 серпня у Полтавській області стався землетрус із магнітудою 2,4. Поштовхи сталися біля села Покровська Багачка Хорольської громади.

Крім того, землетрус на Полтавщині був 17 травня. Його магнітуду оцінили в 2,6 бала. Епіцентр був на території Диканської громади.