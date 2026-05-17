У Полтавській області стався землетрус

Провал асфальту в місті. Фото: УНІАН

У Полтавській області вранці 17 травня зареєстрували землетрус магнітудою 2,6. Епіцентр підземних поштовхів був у Полтавському районі на території Диканської громади. Це вже не перший подібний випадок у цьому регіоні.

Землетрус стався о 06:39 на глибині близько чотирьох кілометрів, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Фахівці віднесли підземні поштовхи до категорії слабких і ледь відчутних. Такі землетруси зазвичай не становлять загрози для населення та інфраструктури. Водночас жителів регіону попросили повідомляти про будь-які відчуття чи вібрації, щоб фахівці могли уточнити енергетичні параметри події.

У Центрі спецконтролю закликали жителів повідомляти про поштовхи

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про свої відчуття. Це допоможе нам уточнити енергетичні параметри землетрусу. Такі дані важливі для подальшого аналізу", — повідомили фахівці Головного центру спеціального контролю.

Полтавська область уже не вперше стикається з подібними сейсмічними явищами. Останніми роками слабкі землетруси фіксувалися в регіоні кілька разів, зокрема в районі Полтави та Миргорода. Зазвичай магнітуда таких поштовхів не перевищувала 3 балів за шкалою Ріхтера, а серйозних руйнувань або постраждалих не було.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що днями серйозний землетрус було зафіксовано і в Чорному морі.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Японії оголосили загрозу цунамі, очікуються хвилі до 3 метрів.