Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Полтавской области снова зафиксировали землетрясение

В Полтавской области снова зафиксировали землетрясение

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 17:58
В Полтавской области произошло землетрясение
Провал асфальта в городе. Фото: УНИАН

В Полтавской области утром 17 мая зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,6. Эпицентр подземных толчков находился в Полтавском районе на территории Диканьской громады. Это уже не первый подобный случай в данном регионе. 

Землетрясение произошло в 06:39 на глубине около четырех километров, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Специалисты отнесли подземные толчки к категории слабых и едва ощутимых. Такие землетрясения обычно не представляют угрозы для населения и инфраструктуры. В то же время жителей региона попросили сообщать о любых ощущениях или вибрациях, чтобы специалисты могли уточнить энергетические параметры события.

В Центре спецконтроля призвали жителей сообщать о толчках

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение о своих ощущениях. Это поможет нам уточнить энергетические параметры землетрясения. Такие данные важны для дальнейшего анализа", — сообщили специалисты Главного центра специального контроля.

Полтавская область уже не впервые сталкивается с подобными сейсмическими явлениями. В последние годы слабые землетрясения фиксировались в регионе несколько раз, в том числе в районе Полтавы и Миргорода. Как правило, магнитуда таких толчков не превышала 3 баллов по шкале Рихтера, а серьезных разрушений или пострадавших не было. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о на днях серьезное землетрясение было зафиксировано и в Черном море. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Японии объявили угрозу цунами, ожидаются волны до 3 метров. 

землетрясение Полтава Полтавская область
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации