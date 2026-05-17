В Полтавской области произошло землетрясение

Провал асфальта в городе. Фото: УНИАН

В Полтавской области утром 17 мая зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,6. Эпицентр подземных толчков находился в Полтавском районе на территории Диканьской громады. Это уже не первый подобный случай в данном регионе.

Землетрясение произошло в 06:39 на глубине около четырех километров, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Специалисты отнесли подземные толчки к категории слабых и едва ощутимых. Такие землетрясения обычно не представляют угрозы для населения и инфраструктуры. В то же время жителей региона попросили сообщать о любых ощущениях или вибрациях, чтобы специалисты могли уточнить энергетические параметры события.

В Центре спецконтроля призвали жителей сообщать о толчках

"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение о своих ощущениях. Это поможет нам уточнить энергетические параметры землетрясения. Такие данные важны для дальнейшего анализа", — сообщили специалисты Главного центра специального контроля.

Полтавская область уже не впервые сталкивается с подобными сейсмическими явлениями. В последние годы слабые землетрясения фиксировались в регионе несколько раз, в том числе в районе Полтавы и Миргорода. Как правило, магнитуда таких толчков не превышала 3 баллов по шкале Рихтера, а серьезных разрушений или пострадавших не было.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о на днях серьезное землетрясение было зафиксировано и в Черном море.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Японии объявили угрозу цунами, ожидаются волны до 3 метров.