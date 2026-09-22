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Главная Новости дня Возле Полтавы произошло сильное землетрясение: магнитуда более 4 баллов

Возле Полтавы произошло сильное землетрясение: магнитуда более 4 баллов

Ua ru
22 сентября 2026 14:53
Возле Полтавы 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,2
Запись землетрясения. Фото: GettyImages

Во вторник, 22 сентября, в окрестностях Полтавы произошло сильное землетрясение. Его магнитуда оценивается в 4,2. Отмечается, что землетрясение произошло на глубине трех километров.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает Новини.LIVE.

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Землетрясение возле Полтавы 22 сентября

"Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Мачуховской общине Полтавского района Полтавской области магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", — говорится в сообщении.

Землетрус у Полтавській області 22 вересня
Землетрясение возле Полтавы. Фото: gcsk.gov.ua

По классификации он относится к сильно умеренным. Землетрясение произошло около 12:49.

Землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 относится к умеренным сейсмическим явлениям. Такой толчок может быть ощутим для людей, особенно вблизи эпицентра, однако в большинстве случаев не вызывает значительных разрушений.

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Магнитуда характеризует энергию, высвобождаемую во время землетрясения. В то же время сила, с которой толчки ощущаются в конкретном месте, зависит не только от магнитуды, но и от глубины очага, расстояния до эпицентра, особенностей грунта и типа зданий.

Во время землетрясения магнитудой 4,2 люди могут ощутить дрожание зданий, движение мебели, окон или дверей. В некоторых случаях могут возникать незначительные повреждения отделки, однако серьезные разрушения для такого уровня магнитуды являются нетипичными.

Как писали Новини.LIVE, 15 августа в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,4. Толчки произошли возле села Покровская Багачка Хорольской общины.

Кроме того, землетрясение в Полтавской области произошло 17 мая. Его магнитуду оценили в 2,6 балла. Эпицентр находился на территории Диканской общины.

стихийное бедствие землетрясение Украина Полтава Полтавская область
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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