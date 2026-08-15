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Главная Новости дня В Полтавской области зафиксировали землетрясение

В Полтавской области зафиксировали землетрясение

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 17:09
В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4
Запись землетрясения. Иллюстративное фото: Getty Images

В Полтавской области утром 15 августа зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки произошли вблизи села Покровская Багачка Хорольской общины, а очаг находился на глубине около трех километров. Землетрясение классифицировали как неощутимое.

О землетрясении сообщили в Главном центре специального контроля, информирует Новини.LIVE.

Где произошло землетрясение в Полтавской области

Подземные толчки зарегистрировали в 06:33 по киевскому времени. Координаты очага — 49,87° северной широты и 33,19° восточной долготы. Очаг землетрясения находился вблизи села Покровская Багачка.

На Полтавщині зафіксували землетрус - фото 1
Место фиксации землетрясения. Фото: Главный центр специального контроля

Магнитуда землетрясения составила 2,4, а глубина очага — около 3 км.

Могли ли люди почувствовать толчки

Согласно классификации сейсмических явлений, это землетрясение относится к категории неощутимых. Поэтому жители Полтавской области могли не заметить подземных толчков, хотя их зафиксировали специальные сейсмологические приборы.

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Землетрясения магнитудой от 2 до 2,9 относятся к очень слабым. Толчки такой силы обычно не вызывают повреждений зданий.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 июля во Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Малиновка Львовского района, а очаг располагался на глубине четырех километров. Специалисты классифицировали его как едва ощутимый.

Также Новини.LIVE писали, что в мае в Полтавской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,6. Подземные толчки произошли на территории Диканской общины Полтавского района на глубине около четырех километров.

стихийное бедствие землетрясение Полтава Полтавская область
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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