На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4

Фіксація землетрусу. Ілюстративне фото: Getty Images

На Полтавщині вранці 15 серпня зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися поблизу села Покровська Багачка Хорольської громади, а осередок залягав на глибині близько трьох кілометрів. Землетрус класифікували як невідчутний.

Про землетрус повідомили у Головному центрі спеціального контролю, інформує Новини.LIVE.

Де стався землетрус на Полтавщині

Підземні поштовхи зареєстрували о 06:33 за київським часом. Координати джерела — 49,87° північної широти та 33,19° східної довготи. Осередок землетрусу розташовувався поблизу села Покровська Багачка.

Місце фіксації землетрусу. Фото: Головний центр спеціального контролю

Магнітуда землетрусу становила 2,4, а глибина осередку — близько 3 км.

Чи могли люди відчути поштовхи

За класифікацією сейсмічних подій, землетрус належить до невідчутних. Тому мешканці Полтавщини могли не помітити підземних поштовхів, хоча їх зафіксували спеціальні сейсмологічні прилади.

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Землетруси магнітудою від 2 до 2,9 належать до дуже слабких. Поштовхи такої сили зазвичай не спричиняють пошкоджень будівель.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 липня на Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,8. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу села Малинівка Львівського району, а осередок залягав на глибині чотирьох кілометрів. Фахівці класифікували його як ледве відчутний.

Також Новини.LIVE писали, що у травні в Полтавській області зареєстрували землетрус магнітудою 2,6. Підземні поштовхи сталися на території Диканської громади Полтавського району на глибині близько чотирьох кілометрів.