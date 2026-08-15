Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Полтавщині зафіксували землетрус

На Полтавщині зафіксували землетрус

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 17:09
На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4
Фіксація землетрусу. Ілюстративне фото: Getty Images

На Полтавщині вранці 15 серпня зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися поблизу села Покровська Багачка Хорольської громади, а осередок залягав на глибині близько трьох кілометрів. Землетрус класифікували як невідчутний.

Про землетрус повідомили у Головному центрі спеціального контролю, інформує Новини.LIVE.

Де стався землетрус на Полтавщині

Підземні поштовхи зареєстрували о 06:33 за київським часом. Координати джерела — 49,87° північної широти та 33,19° східної довготи. Осередок землетрусу розташовувався поблизу села Покровська Багачка.

На Полтавщині зафіксували землетрус - фото 1
Місце фіксації землетрусу. Фото: Головний центр спеціального контролю

Магнітуда землетрусу становила 2,4, а глибина осередку — близько 3 км.

Чи могли люди відчути поштовхи

За класифікацією сейсмічних подій, землетрус належить до невідчутних. Тому мешканці Полтавщини могли не помітити підземних поштовхів, хоча їх зафіксували спеціальні сейсмологічні прилади.

Читайте також:

Землетруси магнітудою від 2 до 2,9 належать до дуже слабких. Поштовхи такої сили зазвичай не спричиняють пошкоджень будівель.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 липня на Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,8. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу села Малинівка Львівського району, а осередок залягав на глибині чотирьох кілометрів. Фахівці класифікували його як ледве відчутний.

Також Новини.LIVE писали, що у травні в Полтавській області зареєстрували землетрус магнітудою 2,6. Підземні поштовхи сталися на території Диканської громади Полтавського району на глибині близько чотирьох кілометрів.

стихійне лихо землетрус Полтава Полтавська область
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації