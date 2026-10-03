Дяковнич: в Полтавской области запретили рыбалку, охоту и съемку

Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. Фото: facebook.com/Виталий Дякивнич

В Полтавской области ограничили пребывание гражданского населения на отдельных участках в районе Горишних Плавней, Редута, Каменных Потоков и Чикаловки Кременчугского района. Соответствующее решение принял Совет обороны Полтавской области в связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

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Где в Полтавской области ограничили пребывание гражданских лиц

Ограничения действуют с 3 октября 2026 года до особого распоряжения. На указанных участках гражданским лицам запрещено заниматься рыбалкой, охотой и сбором грибов.

Сообщение Виталия Дякивнича. Фото: скриншот

Также в этом районе запрещено проводить фото- и видеосъемку. Въезд на указанные участки разрешен исключительно лицам, проживающим в этом секторе.

По информации начальника ОВА, об отмене установленных ограничений сообщат отдельно.

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