Дяковнич: в Полтавской области запретили рыбалку, охоту и съемку

Дякивнич: на Полтавщине ограничили пребывание гражданских в четырех районах
В Полтавской области ограничили пребывание гражданского населения на отдельных участках в районе Горишних Плавней, Редута, Каменных Потоков и Чикаловки Кременчугского района. Соответствующее решение принял Совет обороны Полтавской области в связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.
Где в Полтавской области ограничили пребывание гражданских лиц
Ограничения действуют с 3 октября 2026 года до особого распоряжения. На указанных участках гражданским лицам запрещено заниматься рыбалкой, охотой и сбором грибов.
Также в этом районе запрещено проводить фото- и видеосъемку. Въезд на указанные участки разрешен исключительно лицам, проживающим в этом секторе.
По информации начальника ОВА, об отмене установленных ограничений сообщат отдельно.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 сентября российские войска атаковали Украину ударными дронами. Под ударом оказалась, в частности, Полтавская область, где был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщали Новини.LIVE, 22 сентября вблизи Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр землетрясения находился на глубине около трех километров.