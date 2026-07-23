Россия атаковала АЗС в Сумах: один человек пострадал

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В среду вечером, 22 июля, россияне атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела были повреждены несколько АЗС.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Сумской МВА.

Последствия обстрела Сум вечером 22 июля

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар написал в своем Telegram-канале, что под вражескую атаку попали АЗС в двух районах. Известно как минимум об одном пострадавшем.

«Враг нанес удары по АЗС в Ковпаковском и Заречном районах Сум. В результате атак известно об одном пострадавшем с острой стрессовой реакцией», — говорится в сообщении.

Также Кобзар добавил, что информация о последствиях ударов уточняется.

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