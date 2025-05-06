В Европе разработали дорожную карту, согласно которой ЕС откажется от газа из РФ до конца 2027 года

Одно из предприятий компании "Газпром". Иллюстративное фото: росСМИ

Странам Евросоюза предложат полностью запретить поставки российского газа. Такая инициатива содержится в "дорожной карте" Еврокомиссии по отказу от "голубого" топлива из России, которая будет представлена сегодня, 6 мая.

Такую информацию агентству Bloomberg предоставили знакомые с проектом источники.

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Согласно полученной информации, в "дорожной карте" значится постепенный отказ с датой до конца 2027 года. Запрет должен коснуться как долгосрочных сделок, так и спотовых контрактов, на которые приходится около трети импорта российского газа. При этом для последних запрет вступит в силу не позднее конца текущего года.

Точные сроки введения запрета будут зависеть от способности ЕС обеспечить альтернативные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара, Канады и Африки, отметили собеседники агентства. Они также добавили, что планы по поэтапному отказу от газа из России будут иметь ограниченное влияние на цены и энергетическую безопасность ЕС, учитывая большие объемы СПГ во всем мире, которые должны появиться на рынке в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп на встрече с журналистами высказался относительно взрыва на российских газопроводах "Северный поток". Также глава Белого дома заявил о своих сильных позициях в переговорах с РФ из-за цен на нефть.

Также стало известно, какие санкции против РФ могут ввести США. Речь не только о нефти и газе.