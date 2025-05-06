У Європі розробили дорожню карту, згідно з якою ЄС відмовиться від газу з РФ до кінця 2027 року

Одне з підприємств компанії "Газпром". Ілюстративне фото: росЗМІ

Країнам Євросоюзу запропонують повністю заборонити постачання російського газу. Така ініціатива міститься в "дорожній карті" Єврокомісії щодо відмови від "блакитного" палива з Росії, яку буде представлено сьогодні, 6 травня.

Таку інформацію агенції Bloomberg надали обізнані з проєктом джерела.

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Згідно з отриманою інформацією, у "дорожній карті" значиться поступова відмова з датою до кінця 2027 року. Заборона має торкнутися як довгострокових угод, так і спотових контрактів, на які припадає близько третини імпорту російського газу. При цьому для останніх заборона набуде чинності не пізніше кінця поточного року.

Точні терміни введення заборони залежатимуть від здатності ЄС забезпечити альтернативне постачання скрапленого природного газу (СПГ) зі США, Катару, Канади та Африки, зазначили співрозмовники агентства. Вони також додали, що плани щодо поетапної відмови від газу з Росії матимуть обмежений вплив на ціни та енергетичну безпеку ЄС, з огляду на великі обсяги СПГ в усьому світі, які мають з'явитися на ринку найближчими роками.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп на зустрічі з журналістами висловився щодо вибуху на російських газопроводах "Північний потік". Також голова Білого дому заявив про свої сильні позиції у перемовинах з РФ через ціни на нафту.

Також стало відомо, які санкції проти РФ можуть запровадити США. Мова не тільки про нафту й газ.