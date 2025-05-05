США посилюють тиск на Росію — які санкції можуть з’явитися

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Мирні перемовини щодо війни між Україною та Росією за перші 100 днів президентства Дональда Трампа не досягли результату. США продовжують виконувати роль посередника, проте все частіше усім своїм виглядом та словами натякають, що їм скоро може увірватися терпець.

Терпець США останнім часом стосується двох аспектів — більш глобального та більш конкретного.

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Щодо глобального, тут Трамп вже прямо говорив, що йому може набриднути бути посередником, і він просто залишить Україну та Росію розбиратися між собою.

Щодо більш конкретного, тут йдеться про стратегію США щодо України та Росії. Трамп, тут варто нагадати, в останні місяці дуже багато говорив про Володимира Зеленського, Україну, та відсутність карт, підкреслюючи, що Україна має піти на угоду з Росією.

Коли президент України погодився на безумовне перемир'я на 30 днів, м'яч опинився на стороні Росії. А там вже почали, як би це правильно сказати, "морозитись".

Масштаби поведінки Росії у відповідь на пропозиції США щодо мирного врегулювання перевершили всі очікування. У тому сенсі, що вже навіть Трамп, який довгий час оминав тему тиску на РФ, почав про цей самий тиск натякати.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Що Трамп говорив про Росію

На початку березня президент США написав на своїй сторінці у Truth Social, що розглядає введення широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню.

Наприкінці березня Трамп в інтерв'ю NBC зазначив, що готовий запровадити вторинні санкції проти російських нафтопродуктів, якщо Росія та Україна не домовляться про припинення вогню.

Вже у квітні очільник Штатів продовжив санкції минулого президента США Джо Байдена, введені проти Росії.

У травні Трамп дав ще одне інтерв'ю для NBC, у якому сказав такі важливі тези:

Він підтвердив, що може підписати законопроєкт Грема (про нього трохи нижче) про нові санкції проти Росії, якщо Кремль не доведе, що готовий рухатись до мирної угоди.

Він зазначив, що Путіну доведеться відмовитись від планів захопити всю Україну після його втручання, додавши, що амбіції президента РФ "значною мірою згасли".

Тепер детальніше про одну із тез.

Президент США Дональд Трамп та сенатор Ліндсі Грем. Фото: instagram.com/lindseygrahamsc

Що таке законопроєкт Грема

Це документ, який анонсував впливовий республіканський сенатор Ліндсі Грем. За його словами, у законопроєкта вже є двопартійна підтримка з майже 60 співавторами.

Його суть: додаткові санкції проти Росії. Конкретніше — додаткові тарифи у 500% для будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти.

Грем висловив впевненість, що Сенат готовий ухвалювати таке рішення і зробить це переважною більшість голосів, "якщо Росія не піде шляхом чесного, справедливого і тривалого миру".

Санкції Грема — єдиний варіант?

Ні. Принаймні, на це не схоже. На початку травня Reuters повідомило, що США готують нові санкції проти Росії.

Вони, за даними джерел, включають заходи в банківській сфері та енергетиці, щоб посилити тиск на Москву.

Серед цілей — російський державний енергетичний гігант "Газпром" та великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківської справи.

Однак, всі ці санкції, безумовно, мають бути схвалені Трампом, який поки що не поспішає переходити до активних дій щодо Росії.

Спецпредставник Трампа Віткофф та президент РФ Путін. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

А чи може Трамп взагалі зняти санкції з Росії?

Такий варіант ніколи не можна виключати, враховуючи специфіку позиції Дональда Трампа. Ну і звісно, не забуваючи, що тема зняття санкцій, введених проти Росії з 2014 року, була однією з ключових в американському мирному плані.

Однак, хоча президент США Дональд Трамп публічно заявив, що санкції проти Росії можуть бути скасовані, насправді не в його інтересах повністю позбутися їх, вважають в Carnegie.

Там зазначають, що, хоча всі чинні санкції США проти Росії були запроваджені виконавчими указами, виданими президентом або федеральним міністерством, Трамп не може скасувати їх в односторонньому порядку, навіть якби хотів.

"Хоча президент відповідає за деякі аспекти зовнішньої політики США, Конгрес відповідає за регулювання зовнішньої торгівлі, а це означає, що обидві гілки влади мають право голосу щодо економічних санкцій", — пишуть аналітики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька корисних дискусій про Росію та Україну.

Дональд Трамп заявив, що з однією зі сторін війни в України має "тісніші зв'язки". Однак він не конкретизував, з ким у США більше порозуміння — з Росією чи Україною.