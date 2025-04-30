Трамп виступив на сто днів президентства — що заявив

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив сто днів свого президентства. Він виступив перед своїми прихильниками на мітингу в Мічигані.

Про це повідомляє Sky News у середу, 30 квітня.

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Що сказав Трамп на сто днів президентства

Лідер США висміяв Джо Байдена та захищав своє рішення запровадити тарифи проти країн усього світу. Крім того, він виступив проти радикальних лівих, назвавши їх "божевільними". Трамп похвалився зусиллями своєї адміністрації щодо масової депортації.

"Вигнання загарбників — це не просто передвиборча обіцянка. Це мій святий обовʼязок як головнокомандувача. Я зобовʼязаний врятувати нашу країну", — наголосив він.

Трамп показав відео, на якому мігранти прибувають до в'язниці в Сальвадорі. Натовп аплодував зображенням з депортованими людьми.

За словами лідера США, його адміністрації здійснила найглибші зміни у Вашингтоні за майже 100 років.

Тарифи проти Китаю

Трамп також заявив, що Китай, який стикається з 145% тарифами, забрав більше робочих місць, ніж будь-яка країна.

За його словами, це не означає, що сторони не можуть порозумітися. Лідер США зазначив, що торгівельна угода з Китаєм близька.

"Я думаю, що це спрацює. Вони хочуть укласти угоду. Ми збираємося укласти угоду. Але це буде чесна угода", — додав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у США побудуть "Золотий купол". Йдеться про протиракетний щит.

Раніше лідер США пожартував, що не проти стати новим Папою Римським. На його слова вже відреагував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.